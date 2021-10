Ο Stevie Wonder επιστρέφει με δική του δισκογραφική εταιρεία

Έπειτα από 50 χρόνια στη θρυλική Motown Records, ο Stevie Wonder, 71 ετών σήμερα, ανακοίνωσε ότι η προσωπική του εταιρεία “So What the Fuss Music” θα συνεταιριστεί με τη Republic Records, προκειμένου να κυκλοφορήσουν τα δύο νέα του τραγούδια, “Where Is Our Love Song” και “Can’t Put It in the Hands of Fate”.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Και τα δύο κομμάτια έχουν γραφεί παλαιότερα, αλλά ο καλλιτέχνης τα ξαναηχογράφησε. Επίσης και τα δύο θα προταθούν από την Republic για βραβεία Grammy.

Μέχρι στιγμής ο Stevie Wonder έχει 74 υποψηφιότητες για Grammy, από τις οποίες έχει κερδίσει τις 25!

Είναι ένας από τους τέσσερις καλλιτέχνες, μαζί με τον Frank Sinatra, τον Paul Simon και την Taylor Swift, που έχει κερδίσει τρεις φορές το βραβείο για το Καλύτερο Άλμπουμ της Χρονιάς και μάλιστα με τρεις συνεχόμενους δίσκους, τους “Innervisions”, “Fulfillingness’ First Finale” και “Songs in the Key of Life”.

O Stevie Wonder “τα έσπασε” με τη Motown, ύστερα από μία μνημειώδη συνεργασία μισού αιώνα, διότι υπήρξε διαφωνία για το ποια τραγούδια θα προταθούν στην επιτροπή για υποψήφια για βραβεία Grammy.

Όταν το 1971 είχε υπογράψει στη θρυλική εταιρία του Ντιτρόϊτ, είχε δώσει μεγάλο αγώνα και πέτυχε να έχει εκείνος τον καλλιτεχνικό έλεγχο των έργων καθώς και να διατηρεί στην κυριότητά του τα μάστερ των ηχογραφήσεων και τα πνευματικά δικαιώματα, οπότε του ήταν πάντα πολύ εύκολο να “μετακομίσει” σε άλλη ετικέτα.

Παρ’ όλα αυτά, για 50 χρόνια δεν είχε συμβεί.