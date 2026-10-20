Γιώργος Καφετζόπουλος: «Έχω σκεφτεί να γίνω βοσκός – Σε ένα χωριό στην Κρήτη μού έχουν κάνει τέτοια πρόταση»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς», ο Γιώργος Καφετζόπουλος μίλησε την υποκριτική τέχνη. Παράλληλα, εξήγησε ότι έχει σκεφτεί ως εναλλακτική επιλογή το επάγγελμα του βοσκού.

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Γιώργος Καφετζόπουλος
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Καλεσμένος στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς» με την Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη ήταν ο Γιώργος Καφετζόπουλος, όπου μίλησε για την ενασχόλησή του με την υποκριτική.
  • Αναφερόμενος στη δουλειά του, εξομολογήθηκε: «Τελικά όταν μπαίνεις στον χώρο, καταλαβαίνεις ότι είναι και δύσκολα τα πράγματα, από πάρα πολλές απόψεις. Δεν είναι όλο επιτυχία και χαρά».
  • Παράλληλα, αποκάλυψε ότι υπάρχει και άλλη επιλογή στο μυαλό του: «Βέβαια, μιας και λες για άλλες δουλειές, έχω σκεφτεί τον βοσκό. Γιατί έχω πάει σε ένα χωριό κάποτε στην Κρήτη και μου έχουν κάνει τέτοια πρόταση».

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Καλεσμένος στο «Νωρίς-Νωρίς» με την Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη, ήταν το πρωί της Τρίτης 20 Οκτωβρίου ο Γιώργος Καφετζόπουλος. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του με τους δύο παρουσιαστές, ο ηθοποιός μίλησε για την ενασχόλησή του με την υποκριτική, ενώ αναφέρθηκε και στο επάγγελμα με το οποίο έχει σκεφτεί να καταπιαστεί.

«Πήγαινα από έξι-επτά ετών στις δουλειές του πατέρα μου. Στα γυρίσματα για τον “Ακάλυπτο” είχα μεγαλώσει, και πήγαινα αλλά πια είχα γίνει λίγο έφηβος, που έφευγα από αυτό. Ενώ πιο μικρός πήγαινα πάρα πολύ. Κοιμόμουν σε παραστάσεις γιατί με έπαιρνε ο ύπνος. Τις ήξερα απ’ έξω.

Αλλά εγώ όταν μπήκα στον χώρο κατάλαβα κάποια πιο άσχημα και σκοτεινά πράγματα. Όπως το έβλεπα, με έκανε… Ξέρεις, πώς είναι ο Μπενίνι στη ταινία “Η ζωή είναι ωραία”; Έλεγα ότι είναι τέλεια δουλειά, έτσι όπως τον έβλεπα. Τελικά όταν μπαίνεις στον χώρο, καταλαβαίνεις ότι είναι και δύσκολα τα πράγματα, από πάρα πολλές απόψεις. Δεν είναι όλο επιτυχία και χαρά», εξομολογήθηκε στη συνέντευξή του ο Γιώργος Καφετζόπουλος.

«Είναι το πιο παραδοσιακό ελληνικό επάγγελμα»

Ακόμα, εξήγησε πως: «Μπήκα μικρός στον χώρο και πάντα ήθελα τέτοια πράγματα. Δηλαδή και ο πατέρας μου με έσπρωχνε στο σινεμά πιο πολύ από την υποκριτική, γιατί είχε καταλάβει. Οπότε όχι, ήμουν από μικρός ότι θα γίνω καλλιτέχνης. Απλά λίγο μπορεί να μην έλεγα ηθοποιός στην αρχή». 

«Βέβαια, μιας και λες για άλλες δουλειές, έχω σκεφτεί τον βοσκό. Γιατί έχω πάει σε ένα χωριό κάποτε στην Κρήτη και μου έχουν κάνει τέτοια πρόταση. Υπάρχει σαν εναλλακτική. Επειδή γνώρισα κάποιους και το βίωσα λίγο, όχι κάνοντάς το, αλλά βλέποντας μια πιο αγροτική οικογένεια πώς ζούσε, με γοήτευσε. Πιστεύω ότι είναι το πιο παραδοσιακό ελληνικό επάγγελμα», είπε στη συνέχεια.

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