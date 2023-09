Ευαγγελία Συριοπούλου – Στράτος Πατσατζής: Παντρεύτηκαν – Οι ηθοποιοί κουμπάροι τους

Τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκαν σήμερα το απόγευμα (5/9) η ηθοποιός Ευαγγελία Συριοπούλου και ο επί 12 χρόνια σύντροφός της Στράτος Πατσατζής. Το ζευγάρι, το οποίο έχει αποκτήσει και έναν γιο το 2021, πάντρεψαν η Σμαράγδα Καρύδη, ο Θοδωρής Αθερίδης και ο Μιχάλης Μαρίνος.

Μάλιστα η ηθοποιός και ο σύζυγός της πραγματοποίησαν σήμερα, εκτός από τον γάμο και την βάπτιση του γιου τους, ο οποίος πήρε το όνομα Νικόλας. Οι νεόνυμφοι έλαμπαν από ευτυχία και η Ευαγγελία Συριοπούλου ήταν εντυπωσιακή με το νυφικό της, θυμίζοντας πριγκίπισσα. Το παρών έδωσαν σε αυτή την ιδιαίτερη ημέρα και πολλοί συνάδελφοι της ηθοποιού. Μεταξύ αυτών ο Μάνος Ιωάννου, ο Μαρίνος Κόνσολος και η Καλή Δάβρη.

Μετά την ολοκλήρωση και των δύο Μυστηρίων ακολούθησε, δεξίωση. Το ζευγάρι μπήκε στον χώρο της δεξίωσης με το «I’ve Had The Time Of My Life», ξεσηκώνοντας τους καλεσμένους τους. Η μπομπονιέρα του γάμου και της βάπτισης ήταν κοινή και είχε γραμμένη πάνω της τα ονόματα, αλλά και τα αρχικά των τριών τους.

Η Ευαγγελία Συριοπούλου και ο Στράτος Πατσατζής έχουν μία πολύ δυνατή σχέση και η ηθοποιός έχει αρκετές φορές μοιραστεί κοινές τους φωτογραφίες, ενώ σε πολλές από αυτές είναι και ο γιος τους.

