David Mayer de Rothschild: Ποιος είναι ο νέος φίλος της Τζολί – Δισεκατομμυριούχος και… παντρεμένος με ηθοποιό

Οι Rothschild έχουν επίσης δεσμούς με τη βρετανική βασιλική οικογένεια. Ο Evelyn de Rothschild ήταν ο προσωπικός οικονομικός σύμβουλος της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ και μάλιστα ανακηρύχθηκε ιππότης το 1989 για υπηρεσίες στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα, σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Ενώ η οικογένεια έχει πολλά υποκαταστήματα (συμπεριλαμβανομένης της Αυστρίας, της Γαλλίας και της Αγγλίας), ο Ντέιβιντ είναι ο νεότερος κληρονόμος της συλλογικής περιουσίας των Rothschild που εκτιμάται κάπου μεταξύ 300 και 400 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Celebrity Net Worth.

Η προσωπική του περιουσία υπολογίζεται από διάφορες πηγές σε 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Παρά το προνομιακό του υπόβαθρο, ο De Rothschild έχει δείξει πάθος για την επιστήμη και τη φύση από νεαρή ηλικία. Αφού σπούδασε πολιτικές επιστήμες και ιατρική στο Ηνωμένο Βασίλειο, διέσχισε την Ανταρκτική με τα πόδια σε ηλικία 26 ετών πριν συμμετάσχει σε μια πολική αποστολή 100 ημερών ένα χρόνο αργότερα κατά την οποία διέσχισε την Αρκτική από τη Ρωσία στον Καναδά.

Το ταξίδι τον ενέπνευσε να ακολουθήσει μια καριέρα επικεντρωμένη σε περιβαλλοντικά έργα. Ίδρυσε την Myoo Agency, μια εταιρεία μάρκετινγκ για επιχειρήσεις που ακολουθούν βιώσιμες πρακτικές, καθώς και το The Lost Explorer, μια μάρκα lifestyle που πουλά προϊόντα από φυσικά ή ανακυκλωμένα υλικά.

Όπως και η Τζολί, ο De Rothschild είναι επίσης παθιασμένος ακτιβιστής. Εκτός από τις ομιλίες και τις διαλέξεις για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος, στα τέλη της δεκαετίας του 2000, δημιούργησε το Plastiki, ένα βιώσιμο πλοίο μήκους 60 ποδιών φτιαγμένο από περίπου 12.500 ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, όπως αναφέρει το National Geographic. Έπλευσε περίπου 8.000 ναυτικά μίλια στον Ειρηνικό Ωκεανό από το Σαν Φρανσίσκο στο Σίδνεϊ για να τραβήξει την προσοχή στη χρήση τοξικών πλαστικών. Είναι επίσης ο ιδρυτής του Ιδρύματος Voice for Nature, το οποίο εργάζεται για την υποστήριξη δημιουργικών, καινοτόμων και βιώσιμων ατόμων και οργανισμών. Ένας άλλος οργανισμός που ίδρυσε ήταν ο Mpact, που δημιουργήθηκε για να βοηθήσει ΜΚΟ και κοινωνικές επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση και να κατανοούν καλύτερα τους υποστηρικτές τους.

Εκτός από τις φιλικές προς το περιβάλλον επιχειρηματικές του προσπάθειες και τις εξερευνήσεις στην Αρκτική, ο De Rothschild έχει επίσης αποδείξει τα ταλέντα του στη βιομηχανία του θεάματος – όπως και τα αδέλφια του. Ο αδελφός του Anthony είναι διευθυντής της A7 Music, ενώ η αδελφή του Jessica είναι παραγωγός ταινιών. Ένα από τα πρώτα επιχειρηματικά εγχειρήματα του De Rothschild ήταν η δημιουργία της δικής του εταιρείας εμπορίας μουσικής, Click ‘n’ Create, πριν από την ηλικία των 20 ετών, σύμφωνα με βρετανικά μέσα.

Το Plastiki and the Material of the Future (2011), για το ταξίδι του πλαστικού του σκάφους και πιο πρόσφατα, After Antarctica (2021).

Γράφει ακόμη και παιδικά βιβλία!

Σαφώς πρόθυμος να περάσει το μήνυμά του σε όλα τα μέτωπα, ο De Rothschild έγραψε το Εγχειρίδιο του Live Earth Global Warming Survival: 77 Essential Skills to Stop Climate Change – Or Live Through It (2007), ένα παιδικό graphic novel με τίτλο The Boy, The Girl & The Tree (2010) και The Plastiki: An Adventure to Save Our Oceans (2011).

Είναι παντρεμένος με ηθοποιό