Χιου Τζάκμαν: «Να μην είναι ο Ράιαν Ρέινολντς υποψήφιος για Όσκαρ» – Το απολαυστικό βίντεο

Η… “κόντρα” του Χιου Τζάκμαν με τον Ράιαν Ρέινολντς κορυφώνεται, καθώς ο Αυστραλιανός ηθοποιός παρακάλεσε την Ακαδημία να μην συμπεριλάβει τον «Deadpool» στις φετινές υποψηφιότητες των Όσκαρ στην κατηγορία Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού.

Οι δύο ηθοποιοί έχουν μια απολαυστική ψεύτικη κόντρα, όπου εκφράζουν ο ένας την αγάπη του για τον άλλον μέσα από φάρσες και πειράγματα στα social media.

Ο Χιου Τζάκμαν πήγε ένα βήμα παραπέρα την πλάκα «παρακαλώντας» την Ακαδημία να μην συμπεριλάβει τον Ράιαν Ρέινολντς στις τελικές φετινές υποψηφιότητες των Όσκαρ, στην κατηγορία Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού, για το κομμάτι «Good Afternoon» που έπαιξε στην ταινία «Spirited».

Το τραγούδι της ταινίας του Ράιαν Ρέινολντς με τον Γουίλ Φέρελ συμπεριλήφθηκε στη shortlist της κατηγορίας Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού, δηλαδή στους 15 «φιναλίστ» μεταξύ 81 συμμετεχόντων συνολικά. Στο τέλος, η Ακαδημία θα διαλέξει τα 5 τραγούδια που θα είναι υποψήφια για το Όσκαρ 2023.

Ωστόσο ο Χιου Τζάκμαν αν και μιλά με τα καλύτερα λόγια για την ταινία Spirited «παρακαλεί» την Ακαδημία να μην συμπεριλάβει τον Ράιαν Ρέινολντς στις υποψηφιότητες, καθώς «αυτό σημαίνει ότι όλο το 2023 θα μου είναι ανυπόφορο» και ότι «θα πρέπει να τον αντέξω για όσο γυρνάμε το καινούριο Deadpool. Πιστέψτε με, δεν θα τα καταφέρω», λέει στο βίντεο που δημοσίευσε στο Twitter.

But don’t get me wrong … pic.twitter.com/8ymOYUOq9m

— Hugh Jackman (@RealHughJackman) January 4, 2023