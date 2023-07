Χάρι Στάιλς: Αυτό το τατουάζ του φέρεται να είναι αφιερωμένο στην Ολίβια Ουάιλντ

Τις καλοκαιρινές του διακοπές απολαμβάνει ο Χάρι Στάιλς και για πρώτη φορά φάνηκε το τατουάζ που πιστεύεται ότι είναι αφιερωμένο στην πρώην κοπέλα του Ολίβια Ουάιλντ. Στις φωτογραφίες που εξασφάλισε το Page Six, ο πρώην τραγουδιστής των One Direction φαίνεται πως βρισκόταν σε ένα πλωτό σκάφος στην Μπολσένα της Ιταλίας, φορώντας το μαγιό του και αφήνοντας έτσι να φανεί το τατουάζ.

Συγκεκριμένα ο Χάρι Στάιλς έχει γραμμένη στον μηρό του την λέξη “Olivia”, το όνομα δηλαδή της ηθοποιού, σκηνοθέτη και πρώην συντρόφου του, Ολίβια Ουάιλντ. Κάτω από αυτό το τατουάζ, υπάρχει επίσης γραμμένη η λέξη “colazione”, η ιταλική λέξη δηλαδή για το πρωϊνό, όμως δεν είναι σαφές εάν υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ των δύο τατουάζ.

Παρότι ορισμένοι θαυμαστές του τραγουδιστή έσπευσαν να υποδείξουν ως τη μούσα για το τατουάζ του Στάιλς την πρώην του, άλλοι ανέφεραν ότι το τατουάζ μπορεί να έχει να κάνει με το τραγούδι των One Direction “Olivia” από το άλμπουμ τους το 2015, «Made in the A.M».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Page Six (@pagesix)

Το πρώην ζευγάρι για πρώτη φορά εθεάθη μαζί τον Ιανουάριο του 2021, αφού οι δυο τους εντοπίστηκαν να κρατιούνται χέρι χέρι σε έναν γάμο στο Montecito της Καλιφόρνια. Εκείνη την εποχή, γύριζαν την ταινία «Don’t Worry Darling», στην οποία και πρωταγωνιστούσαν, ενώ την σκηνοθεσία είχε αναλάβει η Ουάιλντ. Το ειδύλλιό τους ακολούθησε τον ταραχώδη χωρισμό της Ολίβια Ουάιλντ από τον πρώην αρραβωνιαστικό της Τζέισον Σουντέiκις, με τον οποίο έχει και δύο παιδιά, τον Νοέμβριο του 2020.

Τελικά ο Χάρι Στάιλς και η Ολίβια Ουάιλντ χώρισαν τον Νοέμβριο του 2022. Πηγή, εκείνη την εποχή, είχε πει στο Page Six πως ο χωρισμός τους ήταν φιλικός: «Δεν υπάρχει κακία μεταξύ τους. Ο Χάρι δεν εγκατέλειψε την Ολίβια, ή το αντίστροφο».

«Αυτή είναι η μεγαλύτερη σχέση που είχε ποτέ ο Χάρι, οπότε είναι ξεκάθαρο ότι έχουν έναν ιδιαίτερο δεσμό» προσέθεσε η πηγή. Σύμφωνα με άλλη πηγή, οι δυο τους είναι «ακόμα φίλοι» παρά τον χωρισμό τους.