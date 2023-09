Μπρους Σπρίνγκστιν: Ανέβαλε όλες τις φετινές συναυλίες του λόγω προβλήματος υγείας

Ο Αμερικανός σταρ της ροκ Μπρους Σπρίνγκστιν ανακοίνωσε σήμερα ότι αναβάλλει όλες τις φετινές συναυλίες του για το 2024 προκειμένου να ακολουθήσει θεραπεία για το γαστρικό έλκος που τον ταλαιπωρεί.

Το «Αφεντικό», που μόλις έκλεισε τα 74 του, είχε ήδη ακυρώσει τις συναυλίες του Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), θα συνεχίσει τη θεραπεία του και τους επόμενους μήνες. Για τον λόγο αυτόν οι προγραμματισμένες εμφανίσεις του μετατίθενται για το επόμενο έτος.

«Ευχαριστώ όλους τους φίλους και τους θαυμαστές για τις ευχές, τα ενθαρρυντικά λόγια και την υποστήριξή τους. Πάω καλύτερα και ανυπομονώ να σας δω όλους την επόμενη χρονιά», πρόσθεσε.

Οι νέες ημερομηνίες των συναυλιών θα ανακοινωθούν προσεχώς. Όσοι είχαν ήδη πάρει εισιτήριο για τις φετινές εμφανίσεις του Σπρίνγκστιν θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν του χρόνου ή να τους επιστραφούν τα χρήματά τους μέσα σε 30 ημέρες.

(1/5) Bruce Springsteen has continued to recover steadily from peptic ulcer disease over the past few weeks and will continue treatment through the rest of the year on doctor's advice. pic.twitter.com/rMgZZsKcfo

— Bruce Springsteen (@springsteen) September 27, 2023