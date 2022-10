Αυτό το haircut από τα 60’s ήρθε για να μείνει

Τα 60’s είναι η δεκαετία της επαναστατικής δημιουργίας, αλλά και της απόλυτης ελευθερίας. Το πολύ κοντό bob haircut, που τόσο μάς αρέσει έρχεται από τότε. Ο Vidal Sassoon το πρωτομοιράστηκε στην παρέα του το 1963 και πολύ γρήγορα έγινε το viral της εποχής.

Τα τελευταία χρόνια αυτό το κοντό καρέ είναι η πρώτη επιλογή εκατοντάδων celebrities. Αν σας αρέσει, βρείτε την εκδοχή, που είναι κατάλληλη για εσάς!

The Original

Σηματοδοτεί το μια φορά κι έναν καιρό και σήμερα εν έτη 2022 μοιάζει τόσο fashion forward για όποια το υιοθετήσει!

Marilyn Monroe’s look

Το είδαμε πρόσφατα στην ταινία “Blonde”. Είναι ένα από τα πιο σικ κοντά καρέ με σούπερ έξτρα όγκο προς τα πάνω.

The French Style

Aυτή είναι η πιο κομψή και παράλληλα sexy εκδοχή του original, την οποία η Taylor Lashae έχει υιοθετήσει πολλάκις.

Today’s Version

Ακόμη και στην πιο απλή και επιμελώς ατημέλητη εκδοχή του όπως αυτή το κοντό bob, παραμένει more stylish than ever.

