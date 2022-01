Μέριλ Στριπ: Αυτή είναι η ένοχη απόλαυσή της

Η Μέριλ Στριπ αποκάλυψε ποιο είναι το guilty pleasure της και εμείς ομολογούμε ότι συμπάσχουμε. Η τρεις φορές βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός πρωταγωνιστεί στην ταινία “Don’t Look Up“ που κυκλοφόρησε πριν από λίγες εβδομάδες.

Η Μέριλ Στριπ υποδύεται την Janie Orlean, η οποία υποτίθεται ότι είναι η Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Η νέα κυκλοφορία αποτελεί μεγάλη επιτυχία και έχει ενθουσιάσει το κοινό. Οι ηθοποιοί λοιπόν δίνουν πολλές συνεντεύξεις για να απαντήσουν σε όλα τα ερωτήματα των θαυμαστών. Σε μια από αυτές η Streep μοιράστηκε την ένοχη απόλαυσή της.

Πρόκειται για τη φανατική παρακολούθηση του reality show The Real Housewives of Beverly Hills. Αυτό το γεγονός ξάφνιασε τόσο εμάς όσο και τους συνεργάτες της. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι η συμπρωταγωνίστριά της, Τζένιφερ Λόρενς έχει το ίδιο guilty pleasure. Συγκεκριμένα, στο παρελθόν είχε δηλώσει ότι λατρεύει να παρακολουθεί το Keeping Up With the Kardashians.

“Είναι η ζωή. Είναι αυτή τη στιγμή. Συμβαίνει τώρα. Και τι να κάνω. Πηγαίνω και βλέπω το The Housewives of Beverly Hills. Το κάνω αυτό”, παραδέχθηκε η πρωταγωνίστρια. Αναλυτικότερα, χρησιμοποίησε την αγαπημένη της εκπομπή ως το κίνητρό της για την προστασία του περιβάλλοντος και τη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής.

“Όταν είδα την ταινία, ξαφνιάστηκα τόσο πολύ που είπα στον ΜακΚέι, δώσε μου μία λίστα. Πες μου τα τρία πράγματα που πρέπει να κάνουμε” είπε χαρακτηριστικά. “Με έναν περίεργο τρόπο, το Don’t Look Up προσφέρει τεράστια κινητοποίηση. Και φυσικά πρέπει να θυμόμαστε ότι αν δεν επιβιώσουμε, δεν θα μπορούμε να βλέπουμε τις Housewives… ή οτιδήποτε άλλο” αστειεύτηκε.

Πηγή: instyle.gr