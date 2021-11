Αυτά είναι τα 5 ακριβότερα σπίτια στην Καλιφόρνια συνολικής αξίας ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων

Πρόκειται για πέντε υπεροπλυτελείς κατοικίες, η κάθε μία με ξεχωριστή ιστορία, με διάσημους ή λιγότερο γνωστούς ιδιοκτήτες και με δεξιώσεις και πάρτι που έγιναν και άφησαν εποχή. Συμπτωματικά και οι πέντε σούπερ βίλες βρίσκονται στην περιοχή Bel-Air του Los Angeles.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

No.5 Η κατοικία που βρίσκεται στην διεύθυνση 924 Bel-Air Road, αξίας 150 εκατομμυρίων δολαρίων. Αρχικά ανήκε στην μεγάλη σταρ του κινηματογράφου, την Judy Garland. Αγοράστηκε από τον Bruce Mackowski στην τιμή ευκαιρίας των 7,9 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο νέος αγοραστής επανασχεδίασε, επέκτεινε και ανακαίνισε την κατοικία. Ενα έργο που διήρκησε 4 χρόνια δουλειάς, με 250 εργάτες και τεχνικούς. Ετσι η αξία του ακινήτου έφθασε τα 150 εκατομμύρια. Μέσα στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ένα τεράστιο κλειστό γκαράζ με 12 πολυτελή αυτοκίνητα και 10 μοτοσυκλέτες, συνολικής αξίας 30 εκατομμυρίων. Ανάμεσά τους βρίσκεται μία ανοιχτή Von Krieger Mercedes του 1936, αξίας 15 εκατομμυρίων. Μία Pagani Huayra των 2 εκατομμυρίων και μία Ferrari 488 των 260.000 δολαρίων. Μέσα στα επιπλέον… αξεσουάρ της οικίας συμπεριλαμβάνεται και ένα ελικόπτερο. Ακόμα στο ακίνητο υπάρχει ένας χώρος για bowling με 4 διαδρόμους, τραπέζια μπιλιάρδου και ποδοσφαιράκια καθώς και γυάλινα τραπέζια πινγκ-πονγκ. Ενας οικιακός κινηματογράφος που κόστισε 2 εκατομμύρια δολάρια και που έχει προεγκατεστημένες 7.000 κινηματογραφικές ταινίες. Στον χώρο της κυρίως εξωτερικής πισίνας αναδύεται η μεγαλύτερη εξωτερική τηλεόραση του κόσμου, με μήκος πάνω από 9 μέτρα…!

Νο.4 “The Manor”, η έπαυλις που σήμερα εκτιμάται στα 160 εκατομμύρια δολάρια. Ηταν οικία του μεγάλου τηλεοπτικού παραγωγού Aaron Spelling, που έβγαλε μεγάλες τηλεοπτικές επιτυχίες παγκοσμίως, όπως τις Charlie’s Angels (1976–1981), The Love Boat (1977–1986), Hart to Hart (1979–1984), Dynasty (1981–1989), Beverly Hills, 90210 (1990–2000), Melrose Place (1992–1999) κ.ά. Χτίστηκε το 1988, αγοράστηκε από τον Spelling το 1983, αλλά προηγουμένως υπήρχε άλλο σπίτι, το οποίο κατεδαφίστηκε. Εκείνο το πρώτο σπίτι ήταν του Bing Crosby. Είναι η μεγαλύτερη σε μέγεθος κατοικία σε όλη την ευρύτερη περιοχή του Los Angeles. To εμβαδόν της ξεπερνάει τα 5 στρέμματα. Συνολικά διαθέτει 132 δωμάτια, εκ των οποίων τα 35 είναι μπάνια, τα 14 είναι υπνοδωμάτια και τα 16 δωμάτια φιλοξενίας. Υπάρχει αίθουσα bowling, εσωτερικό κομμωτήριο, spa και ένας οικιακός κινηματογράφος, καθώς και ένα… nightclub. Η έπαυλη πέρασε στα χέρια της Petra Ecclestone, κόρης του Bernie Ecclestone της Φόρμουλα Ενα. Σε κάποια φάση είχαν δείξει ενδιαφέρον για να αγοράσουν το σπίτι η Beyonce μαζί με τον σύζυγό της Jay Z.

Νο.3 Διεύθυνση: 67 Beverly Park Court, σημερινή αξία 165 εκατομμύρια δολάρια. Ανήκει στον Αμερικανοουγγαρέζο δισεκατομμυριούχο Steven F. Udvar-Házy. Η εν λόγω κατοικία είναι επίσης γνωστή και ως Villa Firenze, επειδή έχει πολύ έντονο τον αρχιτεκτονικό ρυθμό της Τοσκάνης. Χτίστηκε το 1998 πάνω σε ένα οικόπεδο 20 στρεμμάτων. Η έπαυλις έχει εμβαδόν 2.800 τετραγωνικά μέτρα. Διαθέτει 8 υπνοδωμάτια και 11 μπάνια. Επίσης υπάρχουν στην ιδιοκτησία και δύο σπίτια φιλοξενίας, πισίνα, γήπεδο τένις. Χρειάστηκε 7 χρόνια για να χτιστεί. Εχει πάρκινγκ για 30 αυτοκίνητα. Δίνει την αίσθηση ενός αυθεντικού ιταλικού palazzo. Ολοι οι χώροι είναι ψηλοτάβανοι και υπάρχει και ένας οικιακός κινηματογράφος.

Νο.2 “Chartwell Estate”, αξίας 195 εκατομμυρίων δολαρίων. Είναι και αυτό στο Bel-Air. Χτίστηκε το 1933. Ενας ιδιοκτήτης ήταν ο Arnold Kirkeby, ο οποίος επένδυε σε ακίνητα και είχε στην κατοχή του μιά σειρά από ξεχωριστά ξενοδοχεία, όπως το περίφημο Beverly Wilshire Hotel στο Beverly Hills, εκεί όπου γυρίστηκε η ταινία “Pretty Woman”. Aργότερα πέρασε στα χέρια του Jerry Perenchio. Η κατοικία βρίσκεται πάνω σε ένα οικόπεδο 40 στρεμμάτων. Το αρχιτεκτονικό της στυλ θυμίζει τα γαλλικά σατώ του 18ου αιώνα. Ο οφέλιμος χώρος της οικίας ανέρχεται στα 2.500 τετραγωνικά μέτρα. Διαθέτει 11 υπνοδωμάτια και 18 μπάνια. Από το 2019 η έπαυλις ανήκει στον Lachlan Murdoch, τον μεγαλύτερο γιό του Αυστραλοαμερικάνου επιχειρηματία των ΜΜΕ, Rupert Murdoch. Υπάρχει μία κάβα κρασιών με 12.000 μπουκάλια, καθώς και ένα ελικοδρόμιο. Επίσης μία αίθουσα ψυχαγωγίας είναι εκεί, με ένα μεγάλο πιάνο και πολύ καλή ακουστική. Γι’ αυτό και αρκετές φορές επισκεπτόταν και εφιλοξενείτο στην βίλα ο αείμνηστος τενόρος Luciano Pavarotti, όπου είχε τη δυνατότητα να κάνει τις ασκήσεις της φωνής του.

Νο.1 “The One”, αξίας 340 εκατομμυρίων δολαρίων. Δεν είναι μόνο η ακριβότερη κατοικία στην Καλιφόρνια, δεν είναι μόνο η μεγαλύτερη έπαυλις στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι και σε ολόκληρο τον κόσμο. Εχει εμβαδόν 9,5 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα και ανήκει στον κινηματογραφικό παραγωγό Nile Niami. Για το ακίνητο αυτό εργάστηκαν 600 εργάτες, οικοδόμοι και τεχνικοί, επί 8 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Το οικόπεδο έχει μέγεθος 20 στρέμματα και βρίσκεται και αυτό στο Bel-Air. Διαθέτει 20 υπνοδωμάτια, 30 μπάνια, μία κουζίνα που κάνει εστιατόρια… να ντρέπονται και ένα κλειστό γκαράζ που χωράει άνετα 30 αυτοκίνητα. Η κάβα χωράει 10.000 μπουκάλια. Ενα bowling με 4 διαδρόμους, 5 πισίνες, έναν οικιακό κινηματογράφο για 36 άτομα, ένα μεγάλο καζίνο και ένα nightclub. Το ντιζάϊν της οικίας είναι μινιμαλιστικό.