Όλοι μας αυτή την περίοδο νιώθουμε μία γλυκιά νοσταλγία για κάθε τι παλιό. Τα ’90s είναι και πάλι στη μόδα με τα cool kids on the block να ξαναμπαίνουν στα flared τζιν και τα Juicy Couture φούτερ τους, οι παραγωγοί της απόλυτης american teen σειράς, Saved By the Bell ετοιμάζουν το remake και το περιοδικό Page Six αναφέρει πως η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ, ένα από τα πιο διάσημα ζευγάρια celebrities μαζί με τους Brangelina, μπορεί να είναι ξανά μαζί!

Το περιοδικό δημοσίευσε φωτογραφίες του Άφλεκ μέσα σε μία λευκή Escalade -ένα αυτοκίνητο που φέρεται να ανήκει στη Λόπεζ – κοντά στο σπίτι της στο Λος Άντζελες.

“Η ασφάλεια τον παίρνει από μία κοντινή τοποθεσία και τον αφήνει και πάλι πίσω, αφού έχει περάσει κάποιες ώρες στο σπίτι της,”, αποκάλυψε μία πηγή στο περιοδικό.

Η ίδια πηγή αναφέρει πως αυτό συμβαίνει μάλιστα αρκετά συχνά. Προφανώς, οι δυο τους έχουν βρεθεί αρκετές φορές, μετά την επιστροφή της Λόπεζ από τον Άγιο Δομίνικο, όπου και αποφάσισε να δώσει τέλος στην σχέση της με τον Άλεξ Ροντρίγκεζ. “Οι δυο τους είναι φίλοι, όπως ήταν πάντα” αναφέρει μια άλλη πηγή σχετικά.

Ο Μπεν Άφλεκ, μάλιστα, εθεάθη στο ξενοδοχείο Bel-Air, όπου δείπνησαν πριν από λίγες μέρες η Λόπεζ με τον Ροντρίγκεζ, με την ίδια Escalade. Οι συναντήσεις τους δε, γιατί είναι πολύ νωρίς ακόμη να μιλήσουμε για ραντεβού, διαρκούν πάνω από από δύο ώρες.

Από την άλλη μεριά, η πρώην σύζυγος του Μπεν Άφλεκ, Τζένιφερ Γκάρνερ, φαίνεται να μην έχει κανένα απολύτως πρόβλημα με αυτές τις συναντήσεις, σύμφωνα με έρευνα του Entertainment Tonight, καθώς η ίδια θέλει το καλύτερο για τον Άφλεκ.

“Αυτό που την ενδιαφέρει είναι ο Μπεν να είναι καλός πατέρας, έχουν μία εξαιρετική επικοινωνία για τη συνεπιμέλεια των παιδιών τους και η ευτυχία τους είναι η προτεραιότητα της Τζεν", αποκάλυψε άτομο από το στενό τους κύκλο.

Η Τζένιφερ Γκάρνερ και ο Μπεν Άφλεκ παντρεύτηκαν ένα χρόνο μετά τη διάλυση του αρραβώνα του με τη Λόπεζ το 2004, και στη διάρκεια του δεκαετούς γάμου τους απέκτησαν τρία παιδιά: τη Βάιολετ, τη Σεραφίνα και τον 9χρονο Σάμιουελ. Οι δυο τους χώρισαν επίσημα το 2015.