Επέτειος Megxit: Οι εφτά συγκλονιστικές λέξεις στο αντίο της Μέγκαν

Ήταν 8 Ιανουαρίου. Ακριβώς πριν από έναν χρόνο όταν ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ σόκαραν το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κοινοπολιτεία προχωρώντας στην ανακοίνωση-σοκ της παραίτησης από τα πριγκιπικά τους καθήκοντα. Και πάνω στην πρώτη επέτειο της πριγκιπικής αποχώρησης, δημοσιεύονται τα συγκλονιστικά, όπως τα περιγράφουν οι πρώην υπάλληλοι του ζεύγους των Σάσεξ, λόγια που η Μέγκαν Μαρκλ απηύθυνε σε όλο το προσωπικό της, τον περασμένο Μάρτιο, αποχαιρετώντας τη ζωή της ως ανώτατο μέλος της βασιλικής οικογένειας. Λέγεται ότι η 39χρονη Δούκισσα αγκάλιασε τους βοηθούς της και ήταν πολύ συγκινημένη τις τελευταίες ώρες στη Μεγάλη Βρετανία. Μετά πήρε εμπορική πτήση και ταξίδεψε στον Καναδά ώστε να φθάσει εγκαίρως, προτού ξυπνήσει ο γιος της Άρτσι το επόμενο πρωινό.

Ο δημοσιογράφος των γαλαζοαίματων, Όμιντ ΣΚόμπι, και ο ένας από τους συγγραφείς του "Finding Freedom", ήταν ανάμεσα στους προσκεκλημένους στην τελευταία υποχρέωση της Μέγκαν, μία ιδιωτική συνάντηση με τους υπότροφους της Ένωσης των Πανεπιστημίων της Κοινοπολιτείας. Στη διάρκεια της συνάντησης η Μέγκαν μίλησε στους σπουδαστές για τη δουλειά τους σε θέματα όπως η κλιματική αλλαγή. Ο Σκόμπι έγραψε πώς η Μέγκαν χρησιμοποίησε αυτήν τη συνάντηση για να πει το τελευταίο "αντίο" της στην ομάδα της στο Ανάκτορο του Μπάκιγχαμ. Και αποκάλυψε ότι η Μέγκαν τον αγκάλιασε προτού πει τις εφτά λέξεις που έφεραν δάκρυα: "It didn't have to be this way", δηλαδή "δεν χρειαζόταν να γίνει έτσι".

"Το προσωπικό που ήταν με το ζευγάρι από την πρώτη μέρα θρηνούσαν το τέλος από αυτό που θεωρείτο ότι ήταν μία ευτυχισμένη ιστορία: δύο άνθρωποι ερωτεύτηκαν, παντρεύτηκαν, έκαναν μωρό, υπηρέτησαν τη βασίλισσα, τέλος. Και αντιθέτως, έφυγαν από τη χώρα. Καθώς η Μέγκαν μου έκανε μία τελευταία αγκαλιά για αντίο, μου είπε "δεν χρειαζόταν να γίνει έτσι"".

Η Δούκισσα λέγεται ότι ήταν στεναχωρημένη που τα πράγματα δεν πήγαν διαφορετικά καθώς εκείνη και ο Χάρι ετοιμάζονταν για νέα αρχή στον Καναδά και μετά στις ΗΠΑ. Ο Σκόμπι, γράφοντας για το Harper's Bazaar, επεσήμανε ότι "τα δάκρυα που η Δούκισσα με γενναιότητα είχε συγκρατήσει, απελευθερώθηκαν ανάμεσα σε οικεία πρόσωπα. Η Δούκισσα του Σάσεξ είπε ένα συναισθηματικό αντίο στο προσωπικό της ενώ η πτήση της για τον Καναδά έφευγε μέσα σε λίγες ώρες. Η Μέγκαν θα πετούσε για τον Καναδά με την τελευταία εμπορική πτήση της ημέρας, ανυπόμονη να επιστρέψει στο Βανκούβερ ως το πρωί, προτού ξυπνήσει ο Άρτσι".

Η Μέγκαν φέρεται με δάκρυα στα μάτια να είπε σε φίλο "εγκατέλειψα τα πάντα γι' αυτήν την οικογένεια" αφού κατηγόρησαν την ίδια και τον πρίγκιπα Χάρι για την απόφασή τους να παραιτηθούν. Φέρεται να είπε ότι ήταν πρόθυμη να κάνει ό,τι χρειαζόταν. "Στο μεταξύ, έναν χρόνο μετά, που προκάλεσαν τεράστια βασιλική κρίσι, ο Χάρι και η Μέγκαν απολαμβάνουν τις στιγμές τους μακριά από το Μπάκιγχαμ, στην Καλιφόρνια όπου κλείνουν τη μία οικονομική συμφωνία μετά την άλλη έχοντας κατακτήσει την οικονομική ανεξαρτησία τους, έχουν το σπίτι τους και έχουν ξεκινήσει τον οργανισμό τους.