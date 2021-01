Όταν συνάντησα τον Πολ Νιούμαν - Η Ελληνίδα που ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη για να τον δει από κοντά

Της Ελένης Καραμήτσου

Τα 96 του χρόνια θα συμπλήρωνε σήμερα, 26 Ιανουαρίου ο θρυλικός Πολ Νιούμαν αν ήταν στη ζωή. Ο αστέρας του Χόλιγουντ, τα πιο όμορφα γαλανά μάτια της μεγάλης οθόνης, έφυγε από τη ζωή τον Σεπτέμβριο του 2008, σε ηλικία 83 ετών αφήνοντας πίσω του τεράστιο κενό.

Λίγα χρόνια πριν φύγει από τη ζωή και συμπτωματικά, λίγες ημέρες πριν από τα γενέθλιά του, στις 22 Ιανουαρίου 2002, η Ελληνίδα Μάγδα Ρήγα πραγματοποίησε το παιδικό της όνειρο. Έφθασε στη Νέα Υόρκη και με καρδιά που χτυπούσε δυνατά πέρασε στην αίθουσα του θεάτρου Μπουθ στο Μπρόντγουεϊ για να παρακολουθήσει τη θεατρική παράσταση στην οποία πρωταγωνιστούσε το ίνδαλμά της. Ήταν μία στιγμή που, όπως η ίδια λέει στο enikos.gr, με αφορμή τη γενέθλια ημέρα του σπουδαίου καλλιτέχνη, δεν θα ξεχάσει ποτέ και την ονειρευόταν από παιδί. "Οι συμμαθήτριές μου μέχρι τώρα θυμούνται πόσο τον λάτρευα και ονειρευόμουν να τον συναντήσω... Βλέπεις όταν θέλεις κάτι πολύ, συμβαίνει.. Ίσως όχι τη στιγμή που το θέλεις αλλά όταν ούτε καν το είχες φανταστεί" ομολογεί και γράφει αναπολώντας τη σημαντική στιγμή: "Ούτε κουρτίνα, ούτε σκηνικά. Οι θεατές, φτάνοντας, βλέπουν μία άδεια σκηνή στο ημίφως» Αυτές είναι οι οδηγίες του θεατρικού συγγραφέα Θόρτον Γουάιλντερ για την πρώτη πράξη του έργου του «Η Πόλη μας». 22 Ιανουαρίου 2002. Θέατρο Μπουθ, Μπροντγουέι, Νέα Υόρκη. Η αίθουσα γεμάτη. Η σκηνή, σύμφωνα με τις οδηγίες του συγγραφέα, άδεια. Εγώ, σε θεατρική έκσταση, περιμένω την είσοδο του σκηνοθέτη, δηλαδή, του ήρωα του έργου που είχα την τύχη να παρακολουθώ αφού στήθηκα στην ουρά για κάποιο διαθέσιμο την τελευταία στιγμή εισιτήριο. Η δεύτερη μέρα μου στη Νέα Υόρκη. όνειρο χρόνων γίνεται πραγματικότητα. Ο σκηνοθέτης εμφανίζεται στη σκηνή, φορώντας καπέλο και καπνίζοντας πίπα. Αρχίζει να τοποθετεί έπιπλα αριστερά και δεξιά. Τα φώτα της αίθουσας χαμηλώνουν κι όταν σκοτεινιάζει τελείως, μιλάει. Τότε αρχίζει η μαγεία" σημείωσε η κυρία Ρήγα και προσθέτει:

"Θυμάμαι, όταν ήμουν νέα, 15 ή 16, στο θεατράκι του Κουν, όταν έσβηναν τα φώτα και ήταν το σκοτάδι πηκτό, εκείνα τα δευτερόλεπτα προτού να φωτιστεί η σκηνή, ένιωθα τη μαγεία του θεάτρου, μία ανατριχίλα για τη σημασία της ύπαρξης μου και μία ευτυχία που είχα το προνόμιο να είμαι ανάμεσα στο κοινό. Έτσι και τώρα, 38 χρόνια μετά, ακριβώς έτσι αισθάνθηκα. Ο ήρωάς μου βγήκε ξανά Στη σκηνή μετά από 38 χρόνια απουσίας του από το θέατρο. Τι σύμπτωση! Μετά από 38 χρόνια καταφέραμε να συναντηθούμε χωρίς καν να γνωριζόμαστε. Βέβαια εγώ τον γνωρίζω από κοριτσόπουλο. Θαυμάστριά του και τρελά ερωτευμένη μαζί του. Είχα δει όλες τις ταινίες στις οποίες πρωταγωνιστούσε. Παρακολουθούσα τη ζωή του μέσα από τα περιοδικά και ονειρευόμουν να τον δω από κοντά. Κάποιες δυνάμεις ανεξήγητες πραγματοποίησαν την επιθυμία μου. Και τον είδα. Τον είδα να παίζει στο θέατρο.

Ήθελα να κλείσω τα μάτια και να ακούω τη φωνή του αλλά έτσι δε θα τον έβλεπα. 78 χρονών τώρα, γοητευτικός όπως πάντα, χειροκροτήθηκε θερμά από το κοινό. Μετά το τέλος της παράστασης τον είδα από κοντά αφού πήγα να μου υπογράψει το πρόγραμμα του θεάτρου. Δεν απογοητεύτηκα καθόλου από τη συνάντηση μαζί του. Αισθάνθηκα μία γαλήνη όταν είδα από κοντά το νεανικό μου ίνδαλμα, τον Πολ Νιούμαν. Φεύγοντας από το θέατρο, κράτησα τα λόγια του πρωταγωνιστή, στην τελευταία πράξη: "Τhere’s something way down deep that’s eternal about every human being" σημείωσε η κυρία Ρήγα.

Μιλώντας στο enikos.gr η κυρία Ρήγα είπε πως ο Πολ Νιούμαν δεν της μίλησε τη στιγμή που υπέγραφε τα προγράμματα μετά την παράσταση. "Τον τράβηξα τη φωτογραφία τη στιγμή που υπογράφει κ αι για να μου δώσει σημασία φώναξα "I came from Greece to see you"... (Ήρθα από την Ελλάδα για να σε δω). Ήταν πολύ απλός, μεγάλος πια στην ηλικία....αγαπημένος μου από όταν πήγαινα δημοτικό" τόνισε και σημείωσε ότι γενικώς δεν έβγαζε φωτογραφίες με θαυμαστές εκείνη τη στιγμή των υπογραφών. Εκείνη κατάφερε ένα κλικ τη στιγμή που υπέγραφε το πρόγραμμά της από την παράσταση ενώ μοιράζεται μαζί μας τον "θησαυρό" της, όπως χαρακτηρίζει το πρόγραμμα με την υπογραφή του θρυλικού σταρ.