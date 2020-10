Αίσθηση προκάλεσε η Μέγκαν Μαρκλ όταν την Τρίτη προχώρησε σε μία τολμηρή σύγκριση ανάμεσα στους χρήστες των social media και τους χρήστες ναρκωτικών. Ωστόσο, τώρα προκαλεί αντιδράσεις καθώς η Δούκισσα του Σάσεξ κατηγορείται ότι αντέγραψε την ιδεολογία της από το ντοκιμαντέρ του Netflix, "The Social Dilemma", μία ερευνητική ταινία που εξετάζει τους κινδύνους που κρύβουν τα social media. Λίγο μετά την εμφάνισή της στη διαδικτυακή σύνοδο του Fortune "Most Powerful Women Next Gen", οι χρήστες του Twitter έσπευσαν να επισημάνουν ότι τα σχόλια που έκανε η Δούκισσα του Σάσεξ για τους κινδύνους του εθισμού στα social media είναι σχεδόν ολόιδια με τις ιδέες που παρουσιάζονται στο ντοκιμαντέρ του Netflix, με αρκετούς από αυτούς να κατηγορούν τη Μέγκαν για λογοκλοπή.

Η Μέγκαν αντέγραψε τη θεωρία του ντοκιμαντέρ του Netflix "The Social Dilemma" σχετικά με το ότι οι χρήστες των social media είναι σαν τους ναρκομανείς και έχει τα μούτρα να πει ότι δεν μπαίνει σ' αυτά εδώ και χρόνια;" αναρωτιέται έξαλλος χρήστης του Twitter με έναν άλλο να γράφει: "Η Μέγκαν συνηθίζει να κάνει λογοκλοπή. Έχει καταντήσει γελοίο πλέον" και ένας τρίτος σημείωσε: "Κάποιος παρακολούθησε προφανώς το "The Social Dilemma" πρόσφατα". Άλλος έγραψε: "Η Μέγκαν έκλεψε τις ατάκες της από το Social Dilemma (του Netflix)" και μάλιστα μοιράστηκε τα σημεία που θεωρεί ότι η Δούκισσα του Σάσεξ έκανε λογοκλοπή και πράγματι φαίνεται πως υπάρχει μεγάλη ομοιότητα.