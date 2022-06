6 εύκολοι και δροσεροί τρόποι για να φορέσετε μαύρα και το καλοκαίρι

Το καλοκαίρι πρέπει να φοράμε άσπρα και τον χειμώνα μαύρα. Ισχύει;

Είναι ένας κανόνας που σταμάτησε να ισχύει, αλλά και ο οποίος δεν είναι εντελώς λάθος.

Είναι αλήθεια πως το μαύρο τραβά τον ήλιο περισσότερο, με αποτέλεσμα να ζεσταινόμαστε πιο γρήγορα. Ωστόσο, υπάρχουν μερικά μικρά μυστικά, τα οποία λύνουν τα χέρια μας και αν τα εφαρμόσουμε μπορούμε άνετα να φορέσουμε το αγαπημένο μας χρώμα και το καλοκαίρι. Γιατί όπως και να το κάνουμε, “black is the new black”.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Darja Barannik (@darjabarannik)

Συνδυάστε ένα total black σύνολο με λευκό πουκάμισο

Το μαύρο δεν είναι απαγορευτικό το καλοκαίρι, αλλά από την άλλη είναι και λιγάκι μουντό. Για να φωτίσετε το look σας, φορέστε ένα λευκό πουκάμισο που δίνει έξτρα στιλ και παράλληλα είναι και δροσερό.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Darja Barannik (@darjabarannik)

Επιλέξτε το μαύρο ως βάση στα prints

Αν δεν μπορείτε να το αποχωριστείτε με τίποτα, πολύ απλά μην το κάνετε! Υπάρχουν υπέροχα feminine μοτίβα που χρησιμοποιούν το μαύρο χρώμα ως βάση και που μυρίζουν εκατό τοις εκατό καλοκαίρι, όπως το αγαπημένο πουά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tamara Kalinic (@tamara)

Φορέστε ένα κλασικό slip dress

Η ασυναγώνιστη θηλυκότητά του αλλά και το σέξι “φίνο” appeal του φορέματος είναι στοιχεία αναμφισβήτητα. Ναι το slip dress αναδεικνύει τη σιλουέτα μας, όταν επιλέγεται στην μαύρη του απόχρωση. Εξάλλου τα βράδια δεν χρειάζεται να ανησυχούμε καν για τη θερμότητα που τραβάει το αγαπημένο μας χρώμα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MARÍA SEGARRA (@mariasegarr)

Επενδύστε στην κροσέ τάση

Mπορείτε κάλλιστα να τη φορέσετε πάνω από το μαγιό σας. Η διάτρητη ύφανσή του σε συνδυασμό με τον cool σέξι χαρακτήρα του, κάνει το κροσέ ένα από τα πιο δημοφιλή trend τής σεζόν και ιδιαίτερα, του καλοκαιριού.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tamara Kalinic (@tamara)

Το ποδηλατικό κολάν το προτιμάμε σε μαύρο

Μπορεί να υπάρχουν άπειρα ζωηρά και έντονα χρώματα, ωστόσο στο συγκεκριμένο item το μαύρο πάντα κερδίζει. Πιο κλασικό, πιο διαχρονικό, πιο fit!

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Darja Barannik (@darjabarannik)

Η παραλία χρειάζεται το μαύρο της

Ή πιο σωστά, το μαύρο της bikini. Όπως και να το κάνουμε έχει άλλη γοητεία και αποτελεί must-have της καλοκαιρινής γκαρνταρόμπας, το οποίο δεν βγαίνει ποτέ εκτός μόδας.

Ποιος είπε λοιπόν, πως το καλοκαίρι δεν φοράμε μαύρα;

Πηγή: InStyle