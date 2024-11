Ζελένσκι: «Στρατιωτική δύναμη και διπλωματία θα διασφαλίσουν την ειρήνη» – Νέα έκκληση του Ουκρανού προέδρου

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μαγνητοσκοπημένο βίντεο που ανήρτησε αργά το βράδυ της Κυριακής, δήλωσε ότι η δύναμη και διπλωματία πρέπει να συνεργαστουν, έτσι ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος που διεξάγει η Ρωσία στη χώρα του.

Τόνισε, επίσης, ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί ότι μια τέτοια σύγκρουση δεν θα επαναληφθεί στο μέλλον.

This week, we’ve seen important decisions from our partners, decisions that really help. France has confirmed a new missile package. We continue with France a significant training program for our soldiers. I’m grateful for this support.

We are working closely with the U.S. on… pic.twitter.com/Bdg7JW1duQ

