Ζελένσκι από Νταβός: Ζητά την «ενότητα» της Ευρώπης στον αμυντικό τομέα

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε σήμερα από το Νταβός έκκληση για την «ενότητα» της Ευρώπης στο θέμα της ασφάλειας και της άμυνας κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Το Φόρουμ συνεδρίασε μόλις λίγες ώρες μετά την ορκωμοσία του νέου Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, της οποίας η τελετή σηματοδοτήθηκε από μια ομιλία για την πρωταρχική σημασία των ΗΠΑ στην παγκόσμια διπλωματία και οικονομία καθώς και μια σειρά διαταγμάτων προστατευτισμού.

«Χρειαζόμαστε μια ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και άμυνας», δήλωσε ο Ζελένσκι τονίζοντας ότι η «η Ευρώπη πρέπει να ξέρει να αμύνεται μόνη της».

Ο Ζελένσκι διερωτήθηκε επίσης για τις προθέσεις του νέου προέδρου των ΗΠΑ όσον αφορά την υποστήριξή του στο ΝΑΤΟ, το οποίο έχει επικρίνει επανειλημμένα, καθώς και για την ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου.

«Ο πρόεδρος Τραμπ θα δώσει προσοχή στην Ευρώπη; Θεωρεί το ΝΑΤΟ απαραίτητο; Και θα σεβαστεί τους ευρωπαϊκούς θεσμούς;» διερωτήθηκε ο Ζελένσκι στην ομιλία του αυτή, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις ΗΠΑ «απαραίτητο σύμμαχο».

Δήλωσε επίσης ότι η Ουάσινγκτον είχε αναφέρει ανοιχτά ότι οι προτεραιότητές της στον τομέα της ασφάλειας εστιάζουν στη Μέση Ανατολή και στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Στις αρχές Ιανουαρίου, ο Αμερικανός πρόεδρος επέκρινε τα μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, ζητώντας τους να αυξήσουν την οικονομική τους συμμετοχή στην άμυνα στο 5% του ΑΕΠ τους.

«Η Ευρώπη αξίζει να είναι περισσότερο από ένας απλός παρατηρητής, με τους ηγέτες της να περιορίζονται να αναρτούν στην πλατφόρμα Χ αφότου μια συμφωνία έχει ήδη συναφθεί», κατηγόρησε επίσης ο Ζελένσκι.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας κάλεσε επίσης την Ευρώπη να επενδύσει στα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο εργάζεται για να κανονίσει μια συνάντηση μεταξύ του ιδίου και του Ντόναλντ Τραμπ. «Οι ομάδες εργάζονται για (να οριστεί) μια συνάντηση, αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε αυτή τη διαδικασία», τόνισε αναφερόμενος στις προσπάθειες για να οριστεί η συνάντηση αυτή.

Ο Ζελένσκι έφτασε σήμερα στο ελβετικό θέρετρο για να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. «Αγαπητοί συνάδελφοι, ο πρόεδρος έφθασε στο Νταβός και θα μιλήσει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ», είχε δηλώσει ο Σέρχι Νικιφόροφ, ο εκπρόσωπός του.

Στις αρχές Ιανουαρίου, ο Ζελένσκι είχε αναφέρει «το απρόβλεπτο» του χαρακτήρα του Ντόναλντ Τραμπ, που θα μπορούσε, κατ΄αυτόν, να «βοηθήσει στον τερματισμό του πολέμου».

Ο νέος ένοικος του Λευκού Οίκου είχε διαβεβαιώσει, ότι σε περίπτωση επανεκλογής του, θα έθετε τέλος στον πόλεμο μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας μέσα σε «24 ώρες».

As the world stands at a turning point, “Europe must establish itself as a strong, indispensable global player” says @ZelenskyyUa, President of Ukraine during his Special Address at #WEF25. @APUkraine pic.twitter.com/Cb1X6ugQWM

— World Economic Forum (@wef) January 21, 2025