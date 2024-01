Υεμένη: Νέες πυραυλικές επιθέσεις από ΗΠΑ και Βρετανία εναντίον των Χούθι

Νέα σειρά πυραυλικών επιθέσεων διεξάγουν δυνάμεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας το βράδυ της Δευτέρας εναντίον των Χούθι στην Υεμένη, στο πλαίσιο των επιχειρήσεών τους με στόχο να περιορίσουν την απειλή που αντιπροσωπεύουν οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες για τη διεθνή ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα, μεταδίδουν το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο τρεις Aμερικανούς αξιωματούχους και πρακτορείο ειδήσεων της Υεμένης.

Το ελεγχόμενο από τους Χούθι πρακτορείο ειδήσεων της Υεμένης SABA μετέδωσε πως «οι αμερικανοβρετανικές δυνάμεις εξαπολύουν επιδρομές στην πρωτεύουσα Σανάα και αρκετές άλλες επαρχίες» της χώρας.

American and British sources have now confirmed the reports of an extensive attack against Houthi targets in Yemen.

Specifically, the attack included ~10 targets of missile depots and launchers, and it was carried out using aircraft, battleships, and Tomahawk missiles from… pic.twitter.com/HxqXHUEV2i

— Adam Albilya – אדם אלביליה (@AdamAlbilya) January 22, 2024