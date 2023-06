Βρέθηκαν ανθρώπινα λείψανα στα συντρίμμια του «Titan»

Ανθρώπινα λείψανα εκτιμάται ότι βρέθηκαν σε συντρίμμια που ανακτήθηκαν από το υποβρύχιο Titan που έσκασε κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού, σύμφωνα με την Αμερικανική Ακτοφυλακή.

Τα πρώτα συντρίμμια από το υποβρύχιο Titan ανασύρθηκαν χθες από τον Ατλαντικό Ωκεανό. Πρόκειται για τουλάχιστον δύο μεγάλα κομμάτια του βαθυσκάφους.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «The Sun», τα συντρίμμια μεταφέρθηκαν στις ακτές του Καναδά με γερανούς από το πλοίο και φορτώθηκαν σε φορτηγά. Οι ερευνητές κατάφεραν να εντοπίσουν και να ανασύρουν περίπου 10 κομμάτια, ανάμεσα τους και το φινιστρίνι του υποβρυχίου.

Τα συντρίμμια αυτά, θα δείξουν από τι προήλθε τελικά η έκρηξη που έκανε κομμάτια το βαθυσκάφος Titan και οδήγησε στον ακαριαίο θάνατο τους πέντε επιβαίνοντές του.

Ανάμεσα σε αυτά τα κομμάτια που ανασύρθηκαν, αξιωματούχοι της Ακτοφυλακής δήλωσαν ότι ανακάλυψαν ανθρώπινα λείψανα, τα οποία τώρα θα μεταφερθούν σε ένα πλοίο σε λιμάνι των ΗΠΑ όπου θα υποβληθούν σε αναλύσεις.

Τα ευρήματα εξέπληξαν τους ειδικούς, που υποψιάζονταν ότι το Titan διαλύθηκε όταν υπέστη μια «καταστροφική έκρηξη» με πέντε επιβαίνοντες στο υποβρύχιο κατά τη διάρκεια ταξιδιού προς τα συντρίμμια του Τιτανικού.

Και τα πέντε άτομα που επέβαιναν στο υποβρύχιο πέθαναν στις 18 Ιουνίου από την έκρηξη, μετά από περίπου 90 λεπτά κατά τη διάρκεια κατάδυσης για να δουν το περίφημο ναυάγιο του Τιτανικού, το οποίο βρίσκεται σε βάθος 3.800 μέτρων (12.500 πόδια) στον βόρειο Ατλαντικό.

The wreckage of the “Titan” bathyscaphe was unloaded from the Horizon Arctic vessel at the Canadian Coast Guard pier. pic.twitter.com/vjy31JKCUZ

— NEXTA (@nexta_tv) June 28, 2023