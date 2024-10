Βρετανικό Μουσείο: Ακτιβιστές φόρεσαν πορτοκαλί γιλέκο σε άγαλμα της θεάς Δήμητρας – Τα αιτήματα της περιβαλλοντικής ομάδας

Η περιβαλλοντική ομάδα «Just Stop Oil» επέκτεινε τις διαμαρτυρίες της στο Ηνωμένο Βασίλειο, «χτυπώντας» αυτή τη φορά στο Βρετανικό Μουσείο, όπου ακτιβιστές της ομάδας έντυσαν ένα άγαλμα της θεάς Δήμητρας με ένα πορτοκαλί γιλέκο και τοποθέτησε δίπλα του ένα πλακάτ που έγραφε «Σταματήστε την Πείνα».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ομάδας στον ιστότοπό της, εχθές το πρωί, δύο διαδηλωτές της Just Stop Oil έντυσαν το αρχαιοελληνικό άγαλμα με το γιλέκο, ενώ το Βρετανικό Μουσείο διαβεβαίωσε πως το άγαλμα, που χρονολογείται από το 350 π.Χ. – 330 π.Χ., δεν υπέστη καμία ζημιά και η αίθουσα παρέμεινε ανοιχτή για τους επισκέπτες.

Εκπρόσωπος του μουσείου δήλωσε στο The Art Newspaper: «Το Βρετανικό Μουσείο σέβεται το δικαίωμα των ανθρώπων να εκφράζουν τις απόψεις τους και επιτρέπει ειρηνικές διαμαρτυρίες στους χώρους του, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η συλλογή, το προσωπικό ή οι επισκέπτες. Το συγκεκριμένο περιστατικό παραβίασε σαφώς τους κανόνες επίσκεψης και έθεσε σε κίνδυνο τα εκθέματα».

Η ομάδα Just Stop Oil ζητά από τη Βρετανία να συνεργαστεί με άλλες χώρες για τον τερματισμό της εξόρυξης και καύσης πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα έως το 2030. Η ανακοίνωσή τους αναφέρεται σε μια πρόσφατη ανοικτή επιστολή, υπογεγραμμένη από 44 επιστήμονες από 15 χώρες, που προειδοποιεί για την πιθανή κατάρρευση της Μεσημβρινής Ανατρεπόμενης Κυκλοφορίας του Ατλαντικού (AMOC), η οποία φέρνει ζεστό νερό στον βόρειο Ατλαντικό και η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει «καταστροφικές» επιπτώσεις στη γεωργία της Ευρώπης.

🚨 JUST STOP FAMINE

🏛️ Demeter, the Greek goddess of the harvest, was visited by Just Stop Oil supporters this morning.

🌾 Climate collapse is already having a dramatic effect on our ability to grow food, and this will only get worse unless we Just Stop Oil by 2030.

☂️ Join… pic.twitter.com/xFiEzuZVle

— Just Stop Oil (@JustStop_Oil) October 25, 2024