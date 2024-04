Βρετανία: Τρεις τραυματίες σε «επεισόδιο» με μαχαίρι σε σχολείο – Ενεπλάκησαν δύο μαθήτριες

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ένα επεισόδιο σε σχολείο της Ουαλίας, στην Βρετανία και ένα πρόσωπο συνελήφθη, ανακοίνωσε η αστυνομία, διευκρινίζοντας ότι δεν αναζητά άλλους υπόπτους. Σύμφωνα με την Mailonline το πρόσωπο που συνελήφθη πιστεύεται ότι είναι μαθήτρια και ότι μεταξύ των τραυματιών είναι και μία δασκάλα.

Η αστυνομία δεν ανέφερε τι ακριβώς συνέβη στο σχολείο, ωστόσο σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο WalesOnline δύο μέλη του προσωπικού τραυματίστηκαν από μαχαίρι κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου στο οποίο ενεπλάκησαν δύο μαθήτριες. Το πρόσωπο που έχει συλληφθεί φέρεται ότι μαχαίρωσε τους τραυματίες, σύμφωνα με τις πρωτες ανακοινώσεις της αστυνομίας.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ δήλωσε «συγκλονισμένος» από το γεγονός που σημειώθηκε στο σχολείο Άμαν Βάλεϊ του Άμανφορντ, στη νότια Ουαλία. Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ευχαρίστησε την αστυνομία και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την επέμβασή τους.

Shocked at the news emerging from Ammanford today.

I want to thank the police and emergency services for their ongoing response and my thoughts are with all those affected.

— Rishi Sunak (@RishiSunak) April 24, 2024