Βρετανία: Τουλάχιστον 5 νεκροί από την έκρηξη σε κτίριο στην νήσο Τζέρσεϊ

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στην έκρηξη και την κατάρρευση κτιρίου κατοικιών στην νήσο Τζέρσεϊ στην Βρετανία, ανακοίνωσε η αστυνομία διευκρινίζοντας ότι άλλα τέσσερα θύματα βρίσκονται πιθανόν ακόμη κάτω από τα ερείπια έπειτα από δύο ημέρες έρευνας.

Ο αριθμός των νεκρών από την έκρηξη “ανέρχεται πλέον σε πέντε”, δήλωσε απόψε ο Ρόμπιν Σμιθ, ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας. “Υπάρχει ακόμη ένας ορισμένος αριθμός κατοίκων, υπολογίζουμε τέσσερις, που συνεχίζουν να φέρονται ως αγνοούμενοι”.

Μια διαρροή αερίου που φέρεται να είναι η αιτία της έκρηξης σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (στις 04.00 τοπική ώρα) στην πρωτεύουσα του νησιού στη Μάγχη, το λιμάνι του Σεντ Χέλιερ, στον νότο. Εικόνες από κάμερες ασφαλείας έδειξαν μια πύρινη μπάλα να τυλίγει το τριώροφο κτίριο δίπλα στην θάλασσα και μετά πυκνό καπνό.

Νωρίτερα σήμερα ο Σμιθ είχε δηλώσει ότι τα συνεργεία διάσωσης δεν ανέμεναν πλέον να βρουν επιζώντες κάτω από τα ερείπια του κτιρίου. Ο απολογισμός ήταν τότε τουλάχιστον τρεις νεκροί αλλά “περιμένουμε να βρούμε περισσότερα” θύματα, είχε προειδοποιήσει κάνοντας λόγο για κάπου “12 αγνοούμενους”.

“Με μεγάλη λύπη επιβεβαιώνω ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης είναι στο εξής επιχειρήσεις περισυλλογής” πτωμάτων των θυμάτων, είχε δηλώσει. Οι επιχειρήσεις καθαρισμού “δεν θα διαρκέσουν ημέρες, θα διαρκέσουν εβδομάδες”.

WATCH: #BNNUK Reports.

After reports emerged of an explosion in the early hours of Saturday, a large area in St Helier has been cordoned off.#Jersey #explosion #UK #Accident pic.twitter.com/35rfgR2LcH

— Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) December 10, 2022