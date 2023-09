Βρετανία: Παραιτήθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της BP Μπέρναρντ Λούνι – Κατηγορείται ότι είχε «ανάρμοστες σχέσεις» με υπαλλήλους

Ο διευθύνων σύμβουλος της BP Μπέρναρντ Λούνι υπέβαλε χθες (12/09) την παραίτησή του, όπως ανακοίνωσε ο βρετανικός πετρελαϊκός κολοσσός. Ο 53χρονος Ιρλανδός είχε κατηγορηθεί πως είχε ανάρμοστες προσωπικές σχέσεις με εργαζόμενους στον όμιλο, τις οποίες είχε αποκρύψει.

«Η BP ανακοινώνει ότι ο Μπέρναντ Λούνι ενημέρωσε την εταιρία ότι παραιτείται από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, με άμεση ισχύ», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

«Ο κ. Λούνι ενημέρωσε σήμερα την εταιρία ότι αναγνωρίζει πλέον πως δεν υπήρξε απολύτως διαφανής σε ό,τι αφορά την παροχή πληροφοριών το προηγούμενο διάστημα. Δεν παρείχε λεπτομέρειες για όλες τις σχέσεις του και αποδέχεται ότι ήταν υποχρεωμένος να παρέχει πληρέστερη ενημέρωση», υπογραμμίζεται ακόμη.

