Βρετανία: Λαμπερή δεξίωση στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ενόψει της στέψης του βασιλιά Καρόλου

Τα γιορτινά της έχει βάλει η Βρετανία ενόψει της αυριανής στέψης του βασιλιά Καρόλου. Αυτή την ώρα, ο Κάρολος και η Καμίλα παραθέτουν στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ μία λαμπερή δεξίωση προς τιμήν των επίσημων προσκεκλημένων, μεταξύ των οποίων ξένοι βασιλιάδες, παγκόσμιοι ηγέτες και άλλοι αξιωματούχοι.

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους είναι και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η οποία θα παραστεί και στην αυριανή στέψη του βασιλιά Καρόλου Γ’ στο Αβαείο του Γουέστμινστερ.

Περίπου 100 αρχηγοί κρατών αναμένεται να βρεθούν στο Λονδίνο για την τελετή, αύριο, ενώ θα παραστούν εκπρόσωποι από 203 χώρες.

Ανάμεσα στους επισήμους έφτασαν στο παλάτι το βράδυ της Παρασκευής (5/5) ήταν η σύζυγος του Ουκρανού προέδρου Ζελένσκι, Όλενα Ζελένσκα, ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας.

Άλλοι ευρωπαίοι μονάρχες έχουν ήδη φτάσει στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, όπως ο βασιλιάς Αλβέρτος Β’ και η πριγκίπισσα Σαρλίν του Μονακό, η βασίλισσα Λετίσια της Ισπανίας, η Μαρία, η διάδοχος της Δανίας, ο διάδοχος του θρόνου Φρειδερίκος της Δανίας και ο διάδοχος της Νορβηγίας Χάακον Haakon και η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ.

Η βασίλισσα Λετίσια της Ισπανίας, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, οι πρόεδροι της Γερμανίας και της Ιταλίας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάγερ και Σέρτζιο Ματαρέλα, και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ θα είναι μεταξύ όσων θα παραστούν στο Αβαείο του Γουέστμινστερ.

Ο Κινέζος αντιπρόεδρος Χαν Ζενγκ είναι επίσης στη λίστα καλεσμένων του Βασιλιά, μια κίνηση που χαρακτηρίστηκε ως «εξωφρενική» από τους Συντηρητικούς βουλευτές.

Η Τζιλ Μπάιντεν εκπροσωπεί τον σύζυγό της, τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, μαζί με την εγγονή της Φίνεγκαν Μπάιντεν. Και οι δύο έφτασαν για τη δεξίωση μαζί με δεκάδες άλλους παγκόσμιους ηγέτες.

Νωρίτερα, ο Κάρολος συνάντησε ηγέτες από την Κοινοπολιτεία των Εθνών, τις εθελοντικές ενώσεις 56 χωρών των οποίων επίσης ηγείται, και παρέθεσε γεύμα για πρωθυπουργούς και βασιλικούς εκπροσώπους.

Ahead of tomorrow’s #Coronation, His Majesty The King, joined by The Prince and Princess of Wales and other members of the Royal Family, has hosted a Lunch for Realm Governor-Generals and Prime Ministers at Buckingham Palace. pic.twitter.com/y32uXBu8Am — The Royal Family (@RoyalFamily) May 5, 2023

Ο Βασιλιάς Κάρολος μαζί με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ χαιρέτησαν τα πλήθη έξω από το Μπάκιγχαμ

Όλα είναι έτοιμα για την ιστορική στέψη του βασιλιά Καρόλου, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Μαΐου στο Αββαείο του Ουέστμινστερ.

Το πρωί της Παρασκευής ο βασιλιάς Κάρολος με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και την σύζυγό του, βγήκαν σήμερα στον δρόμο και χαιρέτισαν τον κόσμο που έχει συγκεντρωθεί έξω από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, στο κέντρο του Λονδίνου.

Ο Κάρολος βγήκε από τις πύλες του παλατιού με το βασιλικό αυτοκίνητό του και σταμάτησε να χαιρετίσει τους συγκεντρωμένους, οι οποίοι έχουν κατασκηνώσει εδώ και μέρες, ενόψει της αυριανής τελετής. Αντάλλαξε χειραψία και χαμόγελα με πολλούς από αυτούς ενώ άλλοι τον επευφημούσαν με ζητωκραυγές και φωνάζοντας «Ο Θεός να σώζει τον βασιλιά».

«Δεν κοιμάστε και πολύ εδώ πέρα, όπως μαθαίνω», είπε ο Ουίλιαμ σε μια γυναίκα, αναφερόμενος στον κόσμο που ζει σε σκηνές και έχει ήδη δημιουργήσει μια γιορτινή ατμόσφαιρα, παρά τη σφοδρή βροχόπτωση.

«Ελπίζω να μην βρέχεστε», πρόσθεσε.

Δύο γυναίκες που κατάφεραν να ανταλλάξουν μερικές κουβέντες με τον βασιλιά, αφού πέρασαν δύο νύχτες κατασκηνώνοντας στο The Mall, δήλωσαν στο CBS News ότι ήταν μια “πραγματικά υπέροχη” εμπειρία.

«Του είπα: “Συγχαρητήρια για αύριο”, και γύρισε προς το μέρος μας και μας έσφιξε το χέρι», είπε η Τζόαν, η οποία δεν θέλησε να μοιραστεί το πλήρες όνομά της.

«Με ρώτησε αν κάποιος διανυκτέρευσε, και ανατρίχιασα λέγοντας του: “Ναι!”. Τότε αυτός έσκυψε και μου έσφιξε το χέρι» συμπλήρωσε.

«Ήμουν εδώ πριν από 70 χρόνια για τη στέψη της Βασίλισσας Ελισάβετ και ήθελα απλώς να είμαι εδώ για αυτό. Είναι μια εμπειρία που γίνεται μια φορά στη ζωή», είπε σε δημοσιογράφο του BBC μια 84χρονη, η οποία θα διανυκτερεύσει απόψε μαζί με τον γιο και την εγγονή της.

Η ασφάλεια του βασιλιά Καρόλου προέτρεψε τους θεατές να αφήσουν κάτω τα τηλέφωνά τους για να απολαύσουν τη στιγμή, σύμφωνα με το BBC.

Το πρόγραμμα

Τελετή στέψης δεν έχει πραγματοποιηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και 70 χρόνια. Οκτώ μήνες μετά την άνοδό του στο θρόνο έπειτα από τον θάνατο της Ελισάβετ Β’, ο 74χρονος μονάρχης, συνοδευόμενος από την 75χρονη βασίλισσα Καμίλα, θα λάβει το στέμμα και το χρίσμα ενώπιον 2.300 προσκεκλημένων και ασφαλώς εκατοντάδων εκατομμυρίων τηλεθεατών.

One day to go….#Coronation

— The Royal Family (@RoyalFamily) May 5, 2023

Πριν από την τελετή, συγκεντρώσαμε μια ολοκληρωμένη λίστα με εκδηλώσεις, το δρομολόγιο και τους αναμενόμενους χρόνους.

Ημέρα στέψης – Αναλυτικά το πρόγραμμα – Σάββατο 6 Μαΐου

6 π.μ.: Οι χώροι παρακολούθησης της στέψης θα ανοίξουν κατά μήκος της κύριας διαδρομής της πομπής

7:15 π.μ.: Οι επισκέπτες του Αβαείου του Γουέστμινστερ θα αρχίσουν να φτάνουν στα σημεία ελέγχου ασφαλείας στους Κήπους του Πύργου Victoria.

9 π.μ.: Οι καλεσμένοι θα πάρουν τις θέσεις τους μέσα στο Αβαείο του Γουέστμινστερ.

9:30 π.μ.-10:45 π.μ.: Οι καλεσμένοι της στέψης, συμπεριλαμβανομένης της βασιλικής οικογένειας, αρχηγών κρατών και πρώην πρωθυπουργών έχουν προγραμματιστεί να φτάσουν.

9:45 π.μ.: Το βασιλικό Ιππικό θα προετοιμαστεί να συγκεντρωθεί για την Πομπή του Βασιλιά από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

10:20 π.μ.: Ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα θα κατευθυνθούν από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ στο Αβαείο του Γουέστμινστερ με την άμαξα “Diamond Jubilee State Coach”.

11 π.μ.: Θα πραγματοποιηθεί η κύρια εκδήλωση, η στέψη.

Σύμφωνα με μια παράδοση που χρονολογείται από αιώνες, η τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου Γ’ θα πραγματοποιηθεί στο Αβαείο του Γουέστμινστερ.

One day to go until the #Coronation!

The Imperial State Crown, or Crown of State, is worn by the Monarch at the end of the #Coronation Service as they leave Westminster Abbey. Watch our short film to find out more about its history. https://t.co/GEImDG7s3c pic.twitter.com/kY9BfPEOGU

— Royal Collection Trust (@RCT) May 5, 2023

Ο Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρυ θα ζητήσει την αναγνώριση του μονάρχη δηλώνοντας: «Κύριοι, εδώ σας παρουσιάζω τον Βασιλιά Κάρολο, τον αναμφισβήτητο Βασιλιά σας. Γιατί όλοι εσείς που ήρθατε σήμερα για να αποτίσετε τον φόρο τιμής και την υπηρεσία σας, είστε πρόθυμοι να κάνετε το ίδιο;»,

Η εκκλησία αναμένεται να διακηρύξει: «Ο Θεός να σώσει τον Βασιλιά», το γνωστό God save the King.

Ύστερα από αυτό, ο Κάρολος αναμένεται να ορκιστεί, ότι θα κυβερνά όλα τα έθνη και τις περιοχές του κατάλληλα σύμφωνα με τους νόμους και τα έθιμά τους, θα εκτελεί τον νόμο και τη δικαιοσύνη με έλεος και θα διατηρήσει την Προτεσταντική Μεταρρυθμισμένη Θρησκεία και την Εκκλησία της Αγγλίας.

Αναμένεται ότι στη συνέχεια θα φιλήσει την ειδική Βίβλο με φύλλα χρυσού που χρησιμοποιήθηκε για την τελετή, πριν υπογράψει τον Όρκο.

Ακολούθως ο Κάρολος θα χριστεί με το προσφάτως φτιαγμένο έλαιο στέψης, και μετά θα του δοθούν βασιλικά σκήπτρα.

Στη συνέχεια θα στεφθεί με το στέμμα του Αγίου Εδουάρδου, πριν λάβει χαιρετισμούς με όπλο. Ο Βασιλιάς θα συνοδεύεται στον θρόνο για να πάρει συμβολικά τον έλεγχο του Ηνωμένου Βασιλείου. Μετά τη στέψη του, μια σύντομη τελετή θα ακολουθήσει ώστε η Καμίλα να στεφθεί Βασίλισσα μετά τον φόρο τιμής στον Βασιλιά.

13:00: Η πομπή στέψης αναμένεται να ξεκινήσει καθώς οι βασιλιάδες επιστρέφουν από το Αβαείο του Γουέστμινστερ στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, με σχεδόν 4.000 στρατιωτικούς να συμμετέχουν

1:45 μ.μ.: Ο Βασιλικός Χαιρετισμός θα δει τον Βασιλιά και τη Βασίλισσα να χαιρετίζονται στη Δυτική Ταράτσα του κήπου των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ, μετά την οποία το στρατιωτικό προσωπικό θα δώσει τρεις επευφημίες.

14:15: 15 μέλη της βασιλικής οικογένειας θα συγκεντρωθούν στο μπαλκόνι του παλατιού του Μπάκιγχαμ για το πέρασμα των αεροσκαφών που θα αποτίσουν φόρο τιμής στον Κάρολο και την Καμίλα.

Ο μικρότερος γιος του Καρόλου, ο Χάρι, θα βρεθεί στο αβαείο χωρίς τη σύζυγό του, την Μέγκαν Μαρκλ, και τα δύο παιδιά τους. Αναμένεται ότι θα απουσιάσει από τον εξώστη, εκτός αν υπάρξει κάποια κίνηση συμφιλίωσης ανάμεσα στην οικογένεια και τον πρίγκιπα, ο οποίος έχει εξοριστεί από το 2020 στην Καλιφόρνια και έχει διατυπώσει κατηγορίες εναντίον της βασιλικής οικογένειας, κυρίως εναντίον του αδελφού του, του Ουίλιαμ, και της μητριάς του, της Καμίλα.

Η συναυλία της στέψης

Το άλλο μεγάλο γεγονός της ημέρας είναι η συναυλία της στέψης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο ανατολικό γκαζόν του κάστρου του Ουίνδσορ, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που πραγματοποιείται συναυλία στους χώρους.

Οι κάτοχοι εισιτηρίων θα γίνονται δεκτοί στην εκδήλωση από τις 15:00 και μετά, με 20.000 άτομα να αναμένεται να παρευρεθούν. Η Katy Perry, ο Lionel Ritchie και οι Take That θα μαγέψουν τα πλήθη.