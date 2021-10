Βρετανία: Η κυβέρνηση θα εξαγγείλει την κατασκευή νέου πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα ανακοινώσει το σχέδιό της να χρηματοδοτήσει την κατασκευή νέου πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού πριν από τις εκλογές του 2024, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας («Net Zero»), έγραψε χθες Κυριακή η εφημερίδα “The Telegraph”.

«Επιδιώκουμε να εγκριθεί τουλάχιστον άλλο ένα έργο μεγάλης κλίμακας» για την ηλεκτροπαραγωγή μέσω πυρηνικού σταθμού «τα επόμενα λίγα χρόνια», προκειμένου «να ενισχυθεί η ενεργειακή ασφάλεια» και «να δημιουργηθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας», επιβεβαίωσε κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντώντας σε ερώτηση του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

Τελευταία, η ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη και οι ελλείψεις καυσίμων στο ΗΒ υπογράμμισαν τα μειονεκτήματα της υπερβολικής εξάρτησης από την ενέργεια που παράγεται από μη ανανεώσιμες πηγές και ώθησαν την κυβέρνηση των Τόρις να μιλά περί ώθησης προς την παραγωγή ενέργειας με πιο καθαρό τρόπο και από ανανεώσιμες πηγές.

Το πιο πιθανό είναι να αποφασιστεί να χρηματοδοτηθεί το σχέδιο για την κατασκευή του πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου Sizewell C, στο Σάφοκ, στην ανατολική Αγγλία, που προτείνει η EDF Energy, κατά το ρεπορτάζ της Telegraph, που επικαλείται κυβερνητικές πηγές.

Νωρίτερα τον Οκτώβριο, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον είπε πως η κυβέρνησή του θέλει να παράγεται και να καταναλώνεται «καθαρή ενέργεια» ως το 2035, στο πλαίσιο των στόχων της για την κλιματική ουδετερότητα, τη δραστική μείωση των εκπομπών αερίων που προκαλούν την υπερθέρμανση του πλανήτη και την κλιματική αλλαγή.

Το ερώτημα αν η πυρηνική ενέργεια μπορεί να συμβάλλει στην αποτροπή της κλιματικής αλλαγής εξακολουθεί ωστόσο να διχάζει.

