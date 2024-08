Βρετανία: Φωτιά στο εμβληματικό Sommerset House στο κέντρο του Λονδίνου – Δείτε βίντεο

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου 17 Αυγούστου στο Somerset House στο κέντρο του Λονδίνου. Το Somerset House είναι ένα από τα πιο διάσημα και εμβληματικά πολιτιστικά κέντρα στην πρωτεύουσα της Βρετανίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λονδίνου (LFB), οι δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο έπειτα από κλήση που έλαβαν λίγο πριν από το μεσημέρι, όπως μεταδίδει το BBC. Συνολικά 10 πυροσβεστικά οχήματα, συμπεριλαμβανομένων πληρωμάτων από τους σταθμούς του Soho, του Islington και των γύρω περιοχών, επιχειρούν στο σημείο. Μέχρι στιγμής, η αιτία της φωτιάς παραμένει άγνωστη.

Το Somerset House, το οποίο λειτουργεί ως χώρος τέχνης, επρόκειτο το Σάββατο να φιλοξενήσει εκδήλωση μπρέικ ντανς. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν σύννεφα καπνού να καλύπτουν τον ποταμό Τάμεση και την κοντινή Γέφυρα του Waterloo.

Σύμφωνα με την LFB, οι πυροσβέστες προσπαθούν να κατασβέσουν τις φλόγες που έχουν ξεσπάσει σε μέρος της στέγης του κτηρίου.

Fifteen fire engines and around 100 firefighters have now been sent in response to the fire at #SomersetHouse.

Crews are tackling a fire located in part of the buildings roof https://t.co/jDdNzqxt6z

— London Fire Brigade (@LondonFire) August 17, 2024