Βρετανία: Διαδηλωτές μπούκαραν στην αίθουσα συνεδριάσεων της Βουλής

Ακτιβιστές της περιβαλλοντικής οργάνωσης Extinction Rebellion στη Βρετανία, οργάνωσαν κινητοποίηση σήμερα μέσα στο βρετανικό κοινοβούλιο και κόλλησαν τους εαυτούς τους γύρω από το έδρανο του προέδρου.

Στη φωτογραφία που αναρτήθηκε από την ομάδα στο Twitter διακρίνονται πέντε μέλη της μέσα στην αίθουσα συνεδριάσεων της Βουλής των Κοινοτήτων που κρατούν πανό με συνθήματα όπως «Να αποφασίσει ο λαός» και «Συνέλευση των Πολιτών τώρα».

Το κοινοβούλιο αυτήν την περίοδο είναι σε διακοπές. Ένα τμήμα του συνήθως είναι ανοιχτό για το κοινό, όμως πρόσβαση στην αίθουσα των συνεδριάσεων συνήθως έχουν μόνο οι ομάδες επισκεπτών που συνοδεύονται από ξεναγό.

«Βρισκόμαστε σε κρίση και αυτό που συμβαίνει καθημερινά σε αυτήν την αίθουσα είναι κοροϊδία για όλους μας, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Χρειαζόμαστε έναν νέο τρόπο λήψης αποφάσεων, όπου θα ακούγονται περισσότερες φωνές» είπε ένας από τους διαδηλωτές σε ένα βίντεο.

Οι διαδηλωτές στη συνέχεια απομακρύνθηκαν από την ασφάλεια του κτιρίου, ανακοίνωσε η Βουλή.

Άλλα μέλη της οργάνωσης κρέμασαν πανό από μια σκαλωσιά και κάποιοι αλυσοδέθηκαν στις πύλες έξω από το κτίριο.

Το επεισόδιο αυτό εγείρει ερωτηματικά για την ασφάλεια του κτιρίου και το πώς οι επισκέπτες, οι οποίοι ελέγχονται από τους φρουρούς στην είσοδο, κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στην αίθουσα όπου συγκεντρώνονται και μιλούν οι εκλεγμένοι βουλευτές και ο πρωθυπουργός.

Η οργάνωση Extinction Rebellion προκάλεσε πρόσφατα κυκλοφοριακό χάος στο κέντρο του Λονδίνου, ζητώντας να αναληφθεί κατεπειγόντως δράση για να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή. Στη σημερινή κινητοποίηση, την πρώτη φάση των δράσεών της για τον Σεπτέμβριο, συμμετείχαν 50 μέλη της. Σύμφωνα με την ομάδα αυτή, τρεις από τους διαδηλωτές είχαν κάνει κράτηση για να συμμετάσχουν στην επίσημη ξενάγηση στη Βουλή.

NOW – Extinction Rebellion superglue themselves onto the Speaker’s Chair in the UK House of Commons. pic.twitter.com/6K0MvCPhzg

— Disclose.tv (@disclosetv) September 2, 2022