Βρετανία: Χορηγήθηκε το πρώτο mRNA εμβόλιο κατά του καρκίνου του εντέρου – Ακολουθούν χιλιάδες και σε άλλες μορφές της νόσου

Ένας άνδρας με καρκίνο του εντέρου έγινε ο πρώτος άνθρωπος στην Βρετανία, που υποβλήθηκε σε θεραπεία με εξατομικευμένο εμβόλιο τύπου mRNA για τη νόσο στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Οι βρετανικές αρχές χαιρέτισαν τη θεραπεία ως “στιγμή ορόσημο” για τους ασθενείς και το βρετανικό ΕΣΥ. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι χιλιάδες ακόμη άνθρωποι αναμένεται να προσκληθούν για να λάβουν μέρος σε δοκιμές εμβολίων για διάφορες μορφές καρκίνου τα επόμενα χρόνια στο πλαίσιο του νέου προγράμματος.

Ο πρώτος ασθενής που έλαβε το εμβόλιο για τον καρκίνο του εντέρου ήταν ο Elliot Pfebve, 55 ετών, ο οποίος διαγνώστηκε με τη νόσο μετά από έναν έλεγχο ρουτίνας με τον γενικό του ιατρό.

Αφού του αφαιρέθηκε ένας όγκος 30 εκατοστών από το παχύ έντερο, παραπέμφθηκε στο νοσοκομείο Queen Elizabeth του Μπέρμιγχαμ για χημειοθεραπεία και για να συμμετάσχει στην κλινική δοκιμή.

Ο Elliot Pfebve, πατέρας τεσσάρων παιδιών, ο οποίος είναι λέκτορας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δήλωσε: “Η συμμετοχή σε αυτή τη δοκιμή ταιριάζει με το επάγγελμά μου ως λέκτορας και ως άτομο με επίκεντρο την κοινότητα. Θέλω να επηρεάσω θετικά τη ζωή των άλλων ανθρώπων και να τους βοηθήσω να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους. Μέσω των δυνατοτήτων αυτής της δοκιμής, αν είναι επιτυχής, μπορεί να βοηθήσει χιλιάδες, αν όχι εκατομμύρια, ανθρώπους, ώστε να έχουν ελπίδα και να μην βιώσουν όλα όσα πέρασα εγώ. Ελπίζω ότι αυτό θα βοηθήσει και άλλους ανθρώπους.

Το εμβόλιο δημιουργήθηκε με τη χρήση τεχνολογίας mRNA και αναπτύσσεται από κοινού από τις βιοφαρμακευτικές εταιρείες BioNTech και Genentech. Λειτουργεί αναζητώντας συγκεκριμένες μεταλλάξεις στον όγκο ενός ασθενούς, με τους κλινικούς γιατρούς να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες για να δημιουργήσουν μια εξατομικευμένη θεραπεία.

Το εμβόλιο έχει σχεδιαστεί για να διεγείρει το ανοσοποιητικό σύστημα του ασθενούς μετά τη χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση των όγκων, ώστε να μπορεί να αναγνωρίσει και να επιτεθεί σε τυχόν εναπομείναντα καρκινικά κύτταρα.

Elliot is among the first in England to receive a personalised cancer vaccine as part of a trial aimed at helping cancer patients.

If successful, these vaccines might one day prevent a patients cancer from returning or spreading.

