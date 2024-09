Βρετανία: Αναστολή 30 αδειών εξαγωγής όπλων στο Ισραήλ, εν μέσω εσωτερικών αντιδράσεων και απογοητεύσεων – Τι εξοπλισμό αφορά

Το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως έγινε γνωστό εχθές, θα αναστείλει αμέσως τις 30 από τις 350 άδειες εξαγωγής όπλων στο Ισραήλ επειδή υπάρχει κίνδυνος ο εξοπλισμός αυτός να χρησιμοποιηθεί για τη διάπραξη σοβαρών παραβάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Ντέιβιντ Λάμι.

Ο επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας τόνισε παράλληλα ότι το Λονδίνο εξακολουθεί να στηρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, όπως ορίζεται από το διεθνές δίκαιο.

Μετά τη νίκη του Εργατικού Κόμματος στις βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου ο Λάμι είχε δηλώσει ότι θα επανεξετάσει τις πωλήσεις όπλων από τη Βρετανία στο Ισραήλ, μια χώρα που είναι σύμμαχός της, ώστε να διασφαλίσει ότι είναι σύμφωνες με το διεθνές δίκαιο. «Με λύπη μου ενημερώνω τη Βουλή (των Κοινοτήτων) σήμερα ότι η έκθεση που έλαβα δεν μου αφήνει περιθώριο να συμπεράνω κάτι άλλο παρά ότι για ορισμένες εξαγωγές όπλων στο Ισραήλ υπάρχει σαφής κίνδυνος ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη διάπραξη ή τη διευκόλυνση μιας σοβαρής καταπάτησης του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», ανέφερε ο Λάμι.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η αναστολή εξαγωγής όπλων που ανακοίνωσε δεν σημαίνει ότι η Βρετανία προχωρά σε γενική απαγόρευση πωλήσεων ή σε εμπάργκο προς το Ισραήλ. «Δεν πρόκειται για γενική απαγόρευση, δεν είναι εμπάργκο όπλων», είπε απευθυνόμενος στο κοινοβούλιο.

Foreign Secretary @DavidLammy gives an update on arms export licences to Israel, following the completion of the government’s review. pic.twitter.com/oF9QUiqZgV



Ο Λάμι είπε ότι η αναστολή αφορά εξοπλισμό που χρησιμοποιείται σήμερα στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανταλλακτικά για μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα και drones, όχι όμως και τα εξαρτήματα για τα αεροσκάφη F-35. Σημείωσε επίσης ότι η απόφαση του Λονδίνου δεν θα έχει κάποιον ουσιαστικό αντίκτυπο για την ασφάλεια του Ισραήλ.

Οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας του Ισραήλ εξέφρασαν την «απογοήτευσή» τους για την απόφαση της Βρετανίας να αναστείλει ορισμένες άδειες εξαγωγής όπλων στη χώρα.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Ισραέλ Κατς ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι το Ισραήλ «απογοητεύτηκε από μια σειρά αποφάσεων» που έλαβε η βρετανική κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένης και της αναστολής αυτών των αμυντικών συμβάσεων. Ο Κατς υποστήριξε ότι η απόφαση του Λονδίνου «στέλνει ένα πολύ προβληματικό μήνυμα» στη Χαμάς και «τους προστάτες της στο Ιράν».

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιοάβ Γκάλαντ δήλωσε ότι «απογοητεύθηκε βαθιά» από την απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης, ενώ επέκρινε και τη χρονική στιγμή που επιλέχθηκε για να ανακοινωθεί, μετά τον φόνο των ομήρων στη Γάζα.

Deeply disheartened to learn of the sanctions placed by the U.K. Government on export licenses to Israel’s defense establishment. This comes at a time when we fight a war on 7 different fronts – a war that was launched by a savage terrorist organization, unprovoked. At a time…

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι δήλωσε ότι η ασφάλεια του Ισραήλ δεν θα αποδυναμωθεί μετά την απόφαση του Λονδίνου να αναστείλει κάποιες άδειες εξαγωγής όπλων προς τη χώρα αυτή, την ώρα που η βρετανική κυβέρνηση γίνεται στόχος επικρίσεων από Ισραηλινούς υπουργούς και στελέχη της εγχώριας εβραϊκής κοινότητας.

Ο Χίλι τόνισε σήμερα ότι η στήριξη της βρετανικής κυβέρνησης προς το Ισραήλ παραμένει «ακλόνητη», αν και παραδέχθηκε ότι ο Γκάλαντ χαρακτήρισε την είδηση «καθόλου ευπρόσδεκτη». Ο Χίλι επεσήμανε στο Times Radio: «Δεν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ασφάλεια του Ισραήλ», προσθέτοντας ότι ενημέρωσε τον Γκάλαντ για την αναστολή των αδειών προτού αυτή ανακοινωθεί.

Britain’s Defense Minister John Healey says that the suspension of 30 out of 350 arms export licenses to Israel will not threaten the country’s ability to defend itself.

“It will not have a material impact on Israel’s security,” he tells Times Radio, the day after the… pic.twitter.com/sRbp20L1Xl

— CYNN (@CYNN_Official) September 3, 2024