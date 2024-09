Αιματοχυσία στην Ουκρανία: Τουλάχιστον 41 νεκροί και 180 τραυματίες από ρωσικό χτύπημα στην Πολτάβα

Λουτρό αίματος στην Ουκρανία. Δύο ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι έπληξαν μια εκπαιδευτική εγκατάσταση και ένα κοντινό νοσοκομείο σε κεντρική περιοχή της Ουκρανίας, σκοτώνοντας τουλάχιστον 41 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 180, δήλωσε την Τρίτη ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το χτύπημα σημειώθηκε στην περιοχή Πολτάβα, δήλωσε ο Zελένσκι σε βίντεο που αναρτήθηκε στο κανάλι του στο Telegram.

Occupiers attacked Poltava: 41 people killed, more than 180 wounded According to preliminary reports, the Russian army launched ballistic strikes on the building of the Institute of Communications and a nearby hospital. pic.twitter.com/XnHV3xhDKP — NEXTA (@nexta_tv) September 3, 2024

russia launched two ballistic missiles city of Poltava, Ukraine, killing at least 41 and injuring 180 people. pic.twitter.com/Goxkwk4ljw — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) September 3, 2024

A Russian missile strike on a Military Institute of Communications building and a nearby hospital in Poltava. At least 41 dead, over 180 injured. People in Poltava are donating blood to help save lives. Yeah, Zelensky has vowed to investigate the tragic incident, but this is… pic.twitter.com/L4sEKcSIkP — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) September 3, 2024

Οι πρώτες δηλώσεις Ζελένσκι

«Τα ρωσικά αποβράσματα θα πληρώσουν σίγουρα γι’ αυτό το χτύπημα», ανέφερε μετάξυ άλλων ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε δήλωση του στην πλατόρμα Χ, ενώ τόνισε την κατεπείγουσα ανάγκη να βοήθησει η Δύση τη χώρα του: «Συνεχίζουμε να προτρέπουμε όλους στον κόσμο που έχουν τη δύναμη να σταματήσουν αυτή την τρομοκρατία: Η Ουκρανία χρειάζεται συστήματα αεράμυνας και πυραύλους τώρα, όχι σε αποθήκες. Χτυπήματα μεγάλου βεληνεκούς που μπορούν να μας προστατεύσουν από τη ρωσική τρομοκρατία χρειάζονται τώρα, όχι αργότερα. Κάθε μέρα καθυστέρησης, δυστυχώς, σημαίνει περισσότερες χαμένες ζωές.»

I received preliminary reports on the Russian strike in Poltava. According to available information, two ballistic missiles hit the area. They targeted an educational institution and a nearby hospital, partially destroying one of the telecommunications institute’s buildings.… pic.twitter.com/TNppPr1OwF — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 3, 2024