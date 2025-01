Βόρεια Κορέα: Εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου ανήμερα της επίσκεψης Μπλίνκεν στη Σεούλ

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε σήμερα βαλλιστικό πύραυλο προς την Ανατολική Θάλασσα ανήμερα της επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν στη Σεούλ.

«Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο άγνωστου τύπου προς την Ανατολική Θάλασσα», αναφέρει η ανακοίνωση του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας της Νότιας Κορέας.

Ο πύραυλος έπεσε στη θάλασσα, εκτός της ιαπωνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ), μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Αυτή ήταν η πρώτη εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου από τη Βόρεια Κορέα εδώ και δύο μήνες.

