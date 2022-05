“Βόμβα” από τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ: Ο Πούτιν ετοιμάζεται για επέμβαση σε Υπερδνειστερία και Μολδαβία

Το ενδεχόμενο να επεκτείνει ο Πούτιν τον πόλεμο στην Υπερδνειστερία, αλλά και ακόμη περισσότερο, στη Μολδαβία, έθεσε εκ νέου σήμερα η επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ Έιβριλ Χέινς, σε ομιλία της στη Γερουσία, με θέμα τις παγκόσμιες απειλές.

Είναι σαφές ότι η Ουάσινγκτον εκτιμά πως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προετοιμάζεται για μια μακροχρόνια σύγκρουση στην Ουκρανία. Μάλιστα ακόμη και μια ρωσική νίκη στο Ντονμπάς, στα ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, μπορεί να μην τερματίσει τον πόλεμο, δήλωσε η Χέινς.

«Εκτιμούμε ότι ο πρόεδρος Πούτιν προετοιμάζεται για έναν παρατεταμένο πόλεμο στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια του οποίου εξακολουθεί να σκοπεύει να επιτύχει στόχους πέρα από το Ντονμπάς», είπε η Χέινς. Πρόσθεσε ότι ο Πούτιν υπολόγιζε ότι η αποφασιστικότητα της Δύσης θα αποδυναμωνόταν με την πάροδο του χρόνου.

Ο Πούτιν είναι αποφασισμένος να μεταφέρει τον πόλεμο πέρα από το Ντονμπάς και στην Υπερδνειστερία, σύμφωνα με ενημέρωση που παρείχε σήμερα η επικεφαλής των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, Έιβριλ Χέινς, μιλώντας στη Γερουσία σχετικά με τις «παγκόσμιες απειλές».

Director of National Intelligence Avril Haines: “We assess President Putin is preparing for prolonged conflict in Ukraine during which he still intends to achieve goals beyond the Donbas.” pic.twitter.com/brm9o2B3BI

— CSPAN (@cspan) May 10, 2022