NASA: Ο Άρης “ταρακουνήθηκε” από ισχυρό σεισμό

Στον Άρη καταγράφηκε ο μεγαλύτερος έως σήμερα σεισμός, που έχει παρατηρηθεί ποτέ σε άλλον πλανήτη, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το Εργαστήριο Αεριώθησης (JPL) της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA).

Ο σεισμός έντασης 5 βαθμών συνέβη στις 4 Μαΐου και αποτελεί την κορύφωση των τουλάχιστον 1.313 σεισμών που έχουν καταγραφεί στον γειτονικό πλανήτη από τον Νοέμβριο του 2018, όταν το InSight προσεδαφίστηκε στον Άρη. Ο μεγαλύτερος προηγουμένως αρειανός σεισμός ήταν 4,2 βαθμών και είχε ανιχνευθεί στις 25 Αυγούστου 2021.

Τον σεισμό ανίχνευσε το στατικό ρομποτικό γεωλογικό εργαστήριο InSight, που είναι εφοδιασμένο με έναν άκρως ευαίσθητο σεισμογράφο γαλλικής κατασκευής, ο οποίος “πιάνει” τα σεισμικά κύματα, καθώς αυτά διασχίζουν ή ανακλώνται στο εσωτερικό του “κόκκινου πλανήτη”. Μέσω της μελέτης των σεισμικών κυμάτων οι επιστήμονες βγάζουν διάφορα συμπεράσματα για τη δομή του φλοιού, του μανδύα και του πυρήνα του Άρη.

Ο σεισμός των 5 βαθμών είναι μεσαίου μεγέθους για τα γήινα δεδομένα, αλλά θεωρείται τεράστιος για τα αρειανά δεδομένα, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Όπως είπε ο επικεφαλής ερευνητής του InSight στο JPL Μπρους Μπάνερντ, “από τότε που ξεκίνησε τη λειτουργία του ο σεισμογράφος τον Δεκέμβριο του 2018, περιμέναμε για έναν πραγματικά μεγάλο σεισμό. Και σίγουρα αυτός ο σεισμός θα μας δώσει τη δυνατότητα να μελετήσουμε το εσωτερικό του πλανήτη, όπως κανένας άλλος έως τώρα. Οι επιστήμονες θα αναλύουν επί χρόνια αυτά τα δεδομένα για να μάθουν νέα πράγματα σχετικά με τον Άρη”.

Felt that one‼️

After more than three years of listening to the soft rumbles of Mars, I just felt by far my biggest “marsquake” yet: looks like about magnitude 5. My team is studying the data to learn more. Science rewards patience!

More details: https://t.co/DKVy8tUrxU pic.twitter.com/bExr13Lkvw

— NASA InSight (@NASAInSight) May 9, 2022