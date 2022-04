Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Το μήνυμα από τον Μακρόν κατά τη διάρκεια συνέντευξης – Τι αποκαλύπτει δημοσιογράφος του BBC

“Συρματοπλέγματα, νάρκες και βάσεις πολυβόλων κυκλώνουν το κτίριο. Βαριά οπλισμένοι στρατιώτες ήταν παντού – το άτομο που επρόκειτο να συναντήσω είναι ένας σημαδεμένος άνδρας. Το Κρεμλίνο θα ήθελε πολύ να δει νεκρό τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και την κυβέρνησή του να αντικαθίσταται από ένα καθεστώς-μαριονέτα που θα τοποθετηθεί από τη Μόσχα. Αλλά αυτές τις περισσότερες από 50 ημέρες πολέμου, ο κόσμος έχει συγκλονιστεί από την ουκρανική αντίσταση” σημειώνει ο Μίρι που συνεχίζει: “Περάσαμε τον εξοπλισμό μας από δυο ανιχνευτές μετάλλων και μπήκαμε μέσα. Υπήρχε μια σειρά από μεγάλους διαδρόμους με στοιβαγμένος σάκους άμμου κάθε λίγα μέτρα. Μια μικρή τρύπα υπήρχε μόνο στην κορυφή του σωρού ώστε ίσα που να χωράει η κάννη ενός πυροβόλου όπλου”.

Αφού οδηγήθηκαν στην αίθουσα όπου θα γινόταν η συνέντευξη και συνεννοήθηκαν με τον βοηθό του Ζελένσκι για τις καρέκλες, ο Μίρι λέει: “Άκουσα αρκετά βήματα να έρχονται από το βάθος του διαδρόμου. Δύο στρατιώτες μπήκαν στην αίθουσα και πίσω τους ήταν ο πρόεδρος. Καθώς χαιρετηθήκαμε ένας βοηθός του έδωσε το τηλέφωνο. Υπήρχε ένα γραπτό μήνυμα, από τη Γαλλία. “Είναι ο Εμανουέλ;” ρώτησε τον βοηθό του. “Ναι” ήταν η απάντηση. “Είμαστε σε επικοινωνία και μου τηλεφωνεί διαρκώς” είπε ο πρόεδρος. “Σε πειράζει να να του κάνω μια γρήγορη κλήση;”.

“Κανένα πρόβλημα” λέω έκπληκτος που με ρώτησε αν θα καλέσει τον πρόεδρο της Γαλλίας αμέσως ή λίγο αργότερα. Αλλά αυτό είναι μέρος του μεγέθους του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει μια ευγένεια και γοητεία που βγαίνουν τόσο φυσικά” υπογραμμίζει ο δημοσιογράφος του BBC, που εξέφρασε την έκπληξή του για την ερώτηση του Ουκρανού προέδρου.

President @ZelenskyyUa talking to @CliveMyrieBBC. What an inspirational leader. 💙💛 pic.twitter.com/6yizpGPJ5T

— Naomi (@naomipoy) April 14, 2022