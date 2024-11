Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Ο πόλεμος με τη Ρωσία μπορεί να τελειώσει μέσα στο 2025 – «Έχουμε όλες τις δυνατότητες να τα καταφέρουμε»

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε το Σάββατο (23/11) πως θεωρεί ότι είναι πιθανός ο τερματισμός της ρωσικής εισβολής την επόμενη χρονιά.

«Πότε θα τελειώσει ο πόλεμος; Όταν η Ρωσία θελήσει να τελειώσει ο πόλεμος. Όταν οι ΗΠΑ υιοθετήσουν σκληρότερη στάση. Όταν οι χώρες του νότου σταθούν στο πλευρό της Ουκρανίας και υποστηρίξουν τον τερματισμό του πολέμου», είπε ο Ζελένσκι σε συζήτηση με ξένους ανταποκριτές στο Κίεβο κατά την τρίτη διεθνή διάσκεψη για την επισιτιστική ασφάλεια, με την επωνυμία «Σιτηρά από την Ουκρανία».

Ο Ζελένσκι εξέφρασε την πεποίθηση πως όταν υπάρξουν αυτές οι προϋποθέσεις, οι αποφάσεις θα δρομολογηθούν αργά ή γρήγορα. «Δεν θα είναι εύκολος αυτός ο δρόμος, αλλά είμαι πεπεισμένος πως έχουμε όλες τις δυνατότητες να τα καταφέρουμε την επόμενη χρονιά», είπε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform.

«Είμαστε ανοικτοί σε προτάσεις ηγετών από αφρικανικά, ασιατικά και αραβικά κράτη», συνέχισε ο Ζελένσκι. «Θα ήθελα επίσης να ακούσω τις προτάσεις του νέου προέδρου των ΗΠΑ. Πιστεύω ότι θα τις μάθουμε τον Ιανουάριο και θα έχουμε ένα σχέδιο για τον τερματισμό αυτού του πολέμου», συμπλήρωσε.

