Βίντεο-σοκ: Έφηβη με αυτισμό δέχτηκε άγρια επίθεση από 5 κορίτσια – «Θα μπορούσε να είχε σκοτωθεί» λέει η μητέρα της

Μια έφηβη κοπέλα με αυτισμό τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από άγρια επίθεση που δέχτηκε από ομάδα κοριτσιών στη Μελβούρνη.

Το περιστατικό συνέβη στο Altona Pier το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης και καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο μοιράστηκε η αδελφή του θύματος. Το κορίτσι, που αναγνωρίστηκε ως η 14χρονη Ντακότα, περπατούσε με μια φίλη της όταν δέχθηκε επίθεση από πέντε άλλες έφηβες κοπέλες.

Η Ντακότα χτυπήθηκε πάνω από 50 φορές κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Επίσης της τράβηξαν τα μαλλιά, της έριξαν ένα ενεργειακό ποτό και τις προκάλεσαν τραύματα στο κεφάλι.

«Ο διασώστης μέτρησε πόσες φορές η κόρη μου δέχτηκε χτύπημα στο κεφάλι και ήταν πάνω από 55. Το βρήκαν αστείο. Θα μπορούσε να είχε σκοτωθεί», δήλωσε η μητέρα του θύματος στο Nine News.

A 14-year-old has been attacked by five other girls at Altona Pier with someone filming the violence.

Arrests are yet to be made over the cruel attack, which left the victim in hospital with non-life-threatening injuries. https://t.co/5zYfOfGqUb #7NEWS pic.twitter.com/ibC4fSA8MM

— 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) March 4, 2024