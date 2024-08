Βίντεο-σοκ από τροχαίο – Δύο μικρά παιδιά βρέθηκαν στη μέση του δρόμου

Ένα ανατριχιαστικό βίντεο δείχνει δύο μικρά παιδιά, νηπιακής ηλικίας, να φορούν μόνο τις πάνες τους και να έχουν βρεθεί στη μέση ενός αυτοκινητόδρομου στο Τέξας, αφού εκτινάχθηκαν από αυτοκίνητο που ανατράπηκε πολλές φορές.

Το βίντεο που κοινοποιήθηκε στο X, δείχνει τα δύο παιδιά να φαίνονται σαστισμένα μετά το τροχαίο ατύχημα, το οποίο συνέβη στον αυτοκινητόδρομο Interstate 10 East.

«Οι αρχές αντέδρασαν σε σοβαρό ατύχημα στις κεντρικές λωρίδες του East Freeway στη Freeport. Ένα ατύχημα με δύο αυτοκίνητα, όπου το ένα ανατράπηκε πολλές φορές, προκαλώντας την εκτίναξη», έγραψε ο Κόλιν Ραγκ στο Χ. Ο Σερίφης της Κομητείας Χάρις, Εντ Γκονζάλεζ, επιβεβαίωσε το συμβάν κοινοποιώντας το συγκεκριμένο tweet.

NEW: Two toddlers in their diapers walk away fine after being thrown from a Jeep that had flipped on a Texas highway.

“The kids stood alone, a good sign. Just scrapped up,” the man who originally shared the post on FB said.

“Deputies responded to a major crash on the main… pic.twitter.com/g1IvHCWxii

— Collin Rugg (@CollinRugg) August 13, 2024