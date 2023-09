Βίντεο: Μαθήτρια πέταξε καρέκλα στο κεφάλι μιας ανυποψίαστης δασκάλας

Μια μαθήτρια από το Μίσιγκαν των ΗΠΑ πέταξε μια μεταλλική καρέκλα στην ανυποψίαστη δασκάλα της, χτυπώντας την στο κεφάλι. Η γυναίκα πέφτει στο έδαφος, κατά τη διάρκεια έντονου καβγά με μια άλλη μαθήτρια.

Το βίντεο δείχνει τη μαθήτρια του Λυκείου της Ακαδημίας Flint Southwestern να βηματίζει κοντά στην πόρτα της τάξης την Πέμπτη καθώς ουρλιάζει σε έναν συνομήλικο της. Είχε ξεσπάσει άγριος καβγάς μεταξύ των μαθητών και η δασκάλα προσπαθούσε να ηρεμήσει τα πνεύματα, ενώ ακούγονται βρισιές.

Η δασκάλα – που φαίνεται να προσπαθεί να καταπνίξει το χάος – στεκόταν ανάμεσα στους μαθητές όταν βρέθηκε στο επίκεντρο της οργής της μαθήτριας. Η καρέκλα την χτύπησε στο κεφάλι και έπεσε στο έδαφος, μένοντας ακίνητη για αρκετά δευτερόλεπτα.

Οι μαθητές της έδειχναν να νοιάζονται ελάχιστα. Η δασκάλα που δεν κατονομάζεται μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο και πήρε εξιτήριο την ίδια μέρα, σύμφωνα με τον Έφορο του Κοινοτικού Σχολείου Φλιντ, Κέβλιν Τζόουνς.

Η μαθήτρια θα «λογοδοτήσει σύμφωνα με το νόμο», είπε ο Τζόουνς. Οι τοπικοί αξιωματούχοι αξιοποίησαν το βίντεο – το οποίο συγκέντρωσε περισσότερες από 8 εκατομμύρια προβολές στο Facebook και το X, παλαιότερα γνωστό ως Twitter – ως ένδειξη των προβληματικών σχολικών συστημάτων της πολιτείας. «Αυτό το βίντεο αποτυπώνει τέλεια τη θλιβερή κατάσταση της εκπαίδευσης στο Μίσιγκαν – χωρίς αίσθηση τάξης ή κατεύθυνσης, χωρίς σεβασμό για τους δασκάλους και το χειρότερο από όλα, ΚΑΜΙΑ ΜΑΘΗΣΗ», δήλωσε ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας του Ντιτρόιτ Τζέιμς Κρεγκ, ο οποίος σχεδιάζει να θέσει υποψηφιότητα ως Ρεπουμπλικανός στην επερχόμενη κούρσα για τη Γερουσία.

