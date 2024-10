Βίντεο: Επιβάτες σε πτήση σώζουν γυναίκα από τον κακοποιητικό φίλο της – «Μην την ακουμπάς»

Αρκετοί επιβάτες σε πτήση στην Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ επενέβησαν για να βοηθήσουν μία γυναίκα που αντιμετώπιζε τον κακοποιητικό φίλο της.

Σε βίντεο έχει καταγραφεί η στιγμή που αρκετοί επιβάτες και μία αεροσυνοδός φωνάζουν στον άνδρα να κρατήσει τα χέρια του μακριά από την γυναίκα. «Μην την ακουμπάς, γαμώτο», είπε ένας από τους επιβάτες στον άνδρα, που προσπάθησε να δώσει μία εξήγηση για την συμπεριφορά του. «Δεν δίνω δεκάρα. Κοίταξε με τα σκάτωσες. Μην την ακουμπάς γαμώτο», απάντησε ο επιβάτης.

Οι επιβάτες ζήτησαν από την γυναίκα να μετακινηθεί σε άλλη άδεια θέση στο αεροπλάνο. Τότε ο άνδρας άρχισε να ουρλιάζει ότι η γυναίκα ήταν αυτή που του επιτέθηκε και τον χαστούκισε. «Όχι δεν σου επιτέθηκα. Έβαλα τα χέρια μου πάνω στο στόμα σου για να σε κάνω να σκάσεις», απάντησε η γυναίκα.

Μετά από 26 λεπτά η πτήση προσγειώθηκε και οι αστυνομικοί παρενέβησαν και μετέφεραν το ζευγάρι στο εσωτερικό του αεροδρομίου. Δεν είναι γνωστό ακόμη εάν ο άνδρας έχει συλληφθεί.

This evening, there was a violent incident on my @AmericanAir Flight AA 310 from Miami to Charlotte. Several men jumped to subdue another man in first class, who entered an altercation with the lady next to him.

The flight landed 26 minutes early, but we aren’t getting off soon. pic.twitter.com/FTlhRImc24

— Arjun Singh (@arjunswritings) October 3, 2024