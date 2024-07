Βίντεο: Αεροπλάνο Boeing χάνει τον τροχό του λίγα δευτερόλεπτα μετά την απογείωση

Ένας τροχός έπεσε από το αεροπλάνο Boeing 757-200 της United Airlines, λίγες στιγμές μετά την απογείωση το πρωί της Δευτέρας – φέρνοντας στην μνήμη ένα σχεδόν πανομοιότυπο περιστατικό από τον Μάρτιο.

Το βίντεο που τραβήχτηκε από το RadarBox δείχνει το ελαστικό να χαλαρώνει από το κάτω μέρος του αεροσκάφους και να πέφτει κατακόρυφα στο έδαφος λίγα δευτερόλεπτα μετά την απογείωση.

EXCLUSIVE: Here’s the moment that United flight #UA35 lost a wheel during takeoff, captured by CaliPlanes (https://t.co/QPzmrN2j2T) ✈️ https://t.co/JSTzbHuGD2 pic.twitter.com/MdmybGWCqt

