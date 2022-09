Βασίλισσα Ελισάβετ: Η στιγμή που το BBC διέκοψε το πρόγραμμά του για να μεταδώσει την είδηση για την υγεία της

Μεγάλη αναστάτωση και ανησυχία επικρατεί στην Βρετανία για την κατάσταση της υγείας της βασίλισσας Ελισάβετ. Η είδηση ότι όλα τα μέλη της οικογένειας σπεύδουν στο πλευρό της στο Μπαλμόραλ είναι πρώτη είδηση στα βρετανικά ΜΜΕ.

Νωρίτερα, οι γιατροί είχαν ανακοινώσει ότι “είναι ανήσυχοι” για την κατάσταση της υγείας της και συνέστησαν η 96χρονη βασίλισσα “να τεθεί υπό ιατρική παρακολούθηση”.

Όπως ήταν αναμενόμενο, τα τηλεοπτικά δίκτυα διέκοψαν την κανονική ροή του προγράμματός τους για να μεταδώσουν την ανακοίνωση των γιατρών της βασίλισσας Ελισάβετ.

Το δίκτυο BBC ONE άλλαξε την ροή του προγράμματός του περνώντας σε συνεχή ροή ειδήσεων.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, καταγράφεται η στιγμή που το BBC διακόπτει το πρόγραμμά του για να μεταδώσει τις πληροφορίες για την υγεία της 96χρονης Ελισάβετ.

Here is how BBC One interrupted programming to report on The Queen’s health pic.twitter.com/WkwlvmNWwL

— Scott Bryan (@scottygb) September 8, 2022