Βασίλισσα Ελισάβετ: Επέστρεψε χαμογελαστή και χωρίς μπαστούνι

Η βασίλισσα Ελισάβετ επέστρεψε στα επίσημα καθήκοντα και φαινόταν χαρούμενη και υγιής την Πέμπτη, καθώς συναντήθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με τον πρόεδρο της Ελβετίας, στο πλαίσιο των εορτασμών σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της στις αρχές Ιουνίου.

Η μονάρχης επέστρεψε στο κάστρο του Ουίνδσορ έπειτα από διάλειμμα μιας εβδομάδας στο κτήμα της στο Σάντριγχαμ στο Νόρφολκ της ανατολικής Αγγλίας, όπου γιόρτασε τα 96α γενέθλιά της ιδιωτικά στις 21 Απριλίου.

Χαμογελώντας πλατιά για τις φωτογραφίες με τον Κάσι και τη σύζυγό του Πάολα, η βασίλισσα στάθηκε χωρίς το μπαστούνι της. Τους τελευταίους μήνες αντιμετώπισε κινητικά προβλήματα.

🇨🇭This afternoon The Queen received the President of Switzerland, Mr Ignazio Cassis, for an Audience at Windsor Castle.

