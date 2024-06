Βασιλιάς Κάρολος: Του λείπουν τα μικρά του εγγόνια στην Αμερική – Τι θα κάνει για να αποκαταστήσει τις σχέσεις μαζί τους

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ‘ θέλει να περάσει περισσότερο χρόνο με τα εγγόνια του, τον πρίγκιπα Άρτσι και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ, οι συναντήσεις του με τα οποία μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού, υποστήριξε σήμερα ένας ειδικός, μιλώντας στην MailOnline.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, ο 75χρονος μονάρχης φέρεται να είπε σε φίλους του ότι είναι πιο πρόθυμος από κάθε άλλη φορά, να δημιουργήσει μια σχέση με τον πεντάχρονο Archie και την μικρή Lilibet, που είναι μόλις τριών ετών. Πιστεύεται ότι ο Κάρολος δεν είναι ικανοποιημένος με το να βλέπει τα εγγόνια του μόνο σε περιστασιακές βιντεοκλήσεις και τώρα ελπίζει ότι θα καταφέρει να είναι περισσότερο παρών στη ζωή τους.

Η βασίλισσα Καμίλα φέρεται επίσης να ενθαρρύνει τις αυξημένες προσπάθειές του, και ο Κάρολος φέρεται να έστειλε στη Lilibet ένα “ειλικρινές δώρο και μια κάρτα” για τα γενέθλιά της την περασμένη, εβδομάδα. Πηγές ισχυρίστηκαν ότι ο βασιλιάς θέλει τώρα να αναπληρώσει τον χαμένο χρόνο, μετά από χρόνια έντασης μεταξύ του γιου του και της υπόλοιπης βασιλικής οικογένειας.

Οι σχέσεις των δύο πλευρών επιδεινώθηκαν από τότε που οι Σάσεξ εγκατέλειψαν τα βασιλικά τους καθήκοντα και μετακόμισαν στις ΗΠΑ, το 2020.

Ο βασιλικός σχολιαστής Μάικλ Κολ, δήλωσε σήμερα στη MailOnline ότι ο Κάρολος αισθάνεται έντονα την “έλλειψη εγγύτητας με τα εγγόνια του στην Καλιφόρνια”, δεδομένου ότι η δική του παιδική ηλικία επηρεάστηκε από τις μακρές απουσίες των γονέων του σε εκτεταμένες περιοδείες στην Κοινοπολιτεία.

Ο πρώην βασιλικός συντάκτης του BBC δήλωσε ότι ο βασιλιάς “φαίνεται τόσο ευτυχισμένος και ικανοποιημένος όσο δεν τον έχω δει ποτέ”, αλλά “το μόνο που λυπάται είναι ότι δεν βλέπει τον Archie και τη Lilibet”. Πρόσθεσε ότι τα δύο “αθώα μικρά παιδιά” μεγαλώνουν χωρίς καμία “πραγματική επαφή” με τη βασιλική οικογένεια στη Βρετανία, ενώ ο Κάρολος υποβάλλεται σε θεραπεία για τον καρκίνο και “θα καλωσόριζε τη χαρά και την παρηγοριά να δει τα εγγόνια του”.

Μια πηγή είπε: «Ο βασιλιάς είναι απολύτως αφοσιωμένος στο να είναι παρών στις ζωές όλων των εγγονιών του. Εκτιμά την οικογένεια πάνω από όλα και όποια και αν είναι η πορεία της σχέσης του με τον γιο του, δεν θα αρκούσε ποτέ απλώς να δει τα εγγόνια του σε μια περίεργη βιντεοκλήση.

«Γι’ αυτό δεν θα διακόψει ποτέ τους δεσμούς με τον Χάρι. Δεν θέλει μια σχέση μέσω FaceTime με τα παιδιά του γιου του. Θέλει να τα γνωρίσει και να ασχοληθεί με τη ζωή τους όσο είναι ακόμα αρκετά νέα για να μπορέσουν να μάθουν από τη σοφία του. Ο καρκίνος του το έχει κάνει ακόμα πιο οδυνηρό, καθώς ξέρει ότι δεν θα είναι για πάντα κοντά τους», είπε η Ingrid Seward, συγγραφέας του «My Mother and I – The Inside Story of the King and Our Late Queen».

H ένταση στις σχέσεις μεταξύ των Σάσεξ και της υπόλοιπης βασιλικής οικογένειας παραμένει, ακόμη εν μέσω της διάγνωσης του βασιλιά Καρόλου με καρκίνο.

Μιλώντας στη MailOnline, ο κ. Cole δήλωσε: “Γνωρίζοντας με οδυνηρό τρόπο, ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος, ο βασιλιάς λυπάται που δεν μπορεί να είναι πιο κοντά στα εγγόνια του, τον πρίγκιπα Archie και την πριγκίπισσα Lilibet. Ο Βασιλιάς Κάρολος που πάσχει από καρκίνο θα παρουσιάσει νέα χρώματα στο σύνταγμα της Ιρλανδικής Φρουράς της Κέιτ”, ενόψει της παρέλασης για το Trooping the Colour. Η Κέιτ έχει τον τίτλο του συνταγματάρχη της Ιρλανδικής Φρουράς» και κανονικά θα έπρεπε να την επιθεωρήσει στο Trooping the Colour. Ωστόσο επειδή και αυτή κάνει θεραπεία για καρκίνο, την επιθεώρηση θα κάνει ο Κάρολος, αλλά από άμαξα και όχι έφιππος, όπως συνηθίζεται.

Δεν είναι μόνο τα 5.000 μίλια μεταξύ του Clarence House και της Καλιφόρνιας που κρατούν τον Βρετανό μονάρχη σε απόσταση από τα μικρότερα εγγόνια του. Η αντιπάθεια μεταξύ του πρίγκιπα Χάρι και της συζύγου του Μέγκαν και της βασιλικής οικογένειας έχει δημιουργήσει ένα βαθύ χάσμα που καθιστά τις φυσιολογικές οικογενειακές σχέσεις τόσο τεταμένες που είναι σχεδόν αδύνατες.

Ο κ. Cole πρόσθεσε: “Ο βασιλιάς έχει δει τον Archie μόνο μερικές φορές από κοντά και την πριγκίπισσα Lilbet μόνο μία φορά. Οι Σάσεξ δεν άδραξαν την ευκαιρία να βαφτίσουν τη Λίλιμπετ στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ουίνδσορ κατά την τελευταία τους επίσκεψη, όταν υπήρχε η ευκαιρία και θα μπορούσε να είχε κανονιστεί πολύ εύκολα”.

Και είπε ότι η οικογενειακή σχέση έχει “δοκιμαστεί μέχρις εσχάτων” μετά την αποχώρηση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν από τη βασιλική ζωή, το 2020, χάρη στις συνεντεύξεις, τα τηλεοπτικά προγράμματα και τη βιογραφία του Χάρι, το βιβλίο «Spare». Ο κ. Cole συνέχισε: «Ο πρίγκιπας Χάρι λέει ότι αγαπά την οικογένειά του και τη χώρα στην οποία γεννήθηκε. Λέγεται ότι αναζητά ένα ακίνητο για να ξαναστήσει το σπίτι του στην Βρετανία.»