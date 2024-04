Βασιλιάς Κάρολος: Ο άγνωστος ρόλος του στον γάμο του πρίγκιπα Ουίλιαμ με την Κέιτ Μίντλεντον

Ο βασιλιάς Κάρολος είχε πάντα στενή σχέση με τον γιο του Ουίλιαμ και τη νύφη του Κέιτ, ενώ ο μονάρχης λέγεται ότι ήρθε ακόμη πιο κοντά με την πριγκίπισσα της Ουαλίας λόγω της κοινής διάγνωσης του καρκίνου. Αλλά πολλοί βασιλικοί παρατηρητές αγνοούν έναν μικρό, αλλά ουσιώδη ρόλο που έπαιξε ο Κάρολος στον βασιλικό γάμο, του Πρίγκιπα Ουίλιαμ με την Κέιτ Μίντλετον πριν από δέκα και πλέον χρόνια.

Ως πατέρας του γαμπρού, ο τότε πρίγκιπας Κάρολος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον βασιλικό γάμο του 2011, φτάνοντας να επιλέξει ακόμα και την μουσική του γάμου. Ο Κάρολος βασίστηκε στις γνώσεις του για την κλασική μουσική για να κάνει τις επιλογές του, όπως αποκάλυψε στον Alan Titchmarsh στο Classic FM, το 2020.

Είπε: “Μου αρέσει να προσπαθώ να οργανώνω κάποια ενδιαφέροντα, ελπίζω, μουσικά κομμάτια για ορισμένες περιστάσεις, ιδίως για γάμους, αν οι άνθρωποι το επιθυμούν. ‘Ξέρω ότι ο μεγαλύτερος γιος μου έδειξε αρκετή κατανόηση και ήταν απόλυτα ευχαριστημένος που του πρότεινα μερικά κομμάτια για τον γάμο τους’.

Για τους γάμους του Γουίλιαμ και της Κέιτ στο Αβαείο του Γουέστμινστερ, οι καλεσμένοι έφτασαν με οργανική μουσική του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ και ορχηστρικά κομμάτια του Έντουαρντ Έλγκαρ, του Σερ Πίτερ Μάξγουελ Ντέιβις και άλλων.

Το ζευγάρι επέλεξε τα τραγούδια “Farewell to Stromness”, “Touch Her Soft Lips and Part” και “Romance for String Orchestra Op. 11” ως μια αναφορά στον Κάρολο και την Καμίλα, την τότε δούκισσα της Κορνουάλης, καθώς τα τραγούδια ακούστηκαν στο γάμο τους το 2005.

Ο Κάρολος πρόσθεσε τότε ότι ελπίζει οι συστάσεις του “να έδωσαν ευχαρίστηση σε κάποιους ανθρώπους”, λέγοντας ότι ο ίδιος, τουλάχιστον, το απόλαυσε. Ο βασιλιάς απέκτησε το πάθος του για την κλασική μουσική από την βασιλομήτορα, την γιαγιά του. Θυμήθηκε με αγάπη: «Η γιαγιά μου συνήθιζε να παίζει αρκετή μουσική, οπότε άκουγα κάτι εκεί.»

“Αλλά υποψιάζομαι ότι η πρώτη φορά που πραγματικά συνειδητοποίησα κάτι τέτοιο ήταν όταν η γιαγιά μου, η βασίλισσα Ελισάβετ, με πήγε στο Covent Garden σε ηλικία επτά ετών, νομίζω.

Θυμάται ένα συγκεκριμένο γεγονός που τον έκανε να ερωτευτεί την κλασική μουσική.

“Πρέπει να ήταν το 1956, όταν είδα την παράσταση του μπαλέτου Μπολσόι. Ήταν η πρώτη τους επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο και δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή την απίστευτη περίσταση. Με ενέπνευσε πλήρως”.

Ο γάμος του Δούκα και της Δούκισσας του Κέιμπριτζ, εκείνη την εποχή, ήταν ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα του 2011 και κηρύχθηκε αργία, με περίπου 26 εκατομμύρια ανθρώπους να παρακολουθούν.

Η τηλεθέαση ήταν μεγαλύτερη μόνο στους γάμους της μητέρας με τον πατέρα του Ουίλιαμ, της πριγκίπισσας Νταϊάνα και του πρίγκιπα Καρόλου, τους οποίους είχαν παρακολουθήσει 28,4 εκατομμύρια θεατές 30 χρόνια νωρίτερα.