Βασιλιάς Κάρολος: Άφησε το πένθος και… έπιασε τον χορό

Η βασίλισσα Ελισάβετ βύθισε στο πένθος τόσο τη Βρετανία και το παλάτι όσο και τον γιο της Κάρολο, ο οποίος «έχασε» τη μητέρα του.

Ο βασιλιάς Κάρολος για αρκετό καιρό μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ, ζούσε σε πολύ ήρεμους ρυθμούς δίχως να τραβάει τα βλέμματα πάνω του.

Αν και είναι γνωστή η αγάπη του για τον χορό, τόσο καιρό δεν τον είδαμε να χορεύει, αλλά ούτε και να διασκεδάζει.

Ο 74χρονος βασιλιάς βρέθηκε πρόσφατα σε μια εκδήλωση για τους επιζήσαντες του Ολοκαυτώματος, στην οποία ενημερώθηκε για το πρόγραμμα του κέντρου και γνώρισε τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί.

Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης εκδήλωσης, ο Βασιλιάς Κάρολος μίλησε με τους εθελοντές και προσέφερε τσάντες με είδη ανάγκης και γεύματα σε ανθρώπους που τα χρειάζονται, ενώ πήρε μέρος σε γιορτή για το Χανουκά.

Ο μονάρχης έδειξε για ακόμα μια φορά την αγάπη του για τον χορό, αφού φαίνεται να συμμετέχει σε ένα παραδοσιακό χορό σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο Twitter από δημοσιογράφο των Sunday Times. Φαίνεται πως πλέον έχει αφήσει αυτή τη μαύρη σελίδα του πένθους πίσω του και συνεχίζει κανονικά τη ζωή του.

WATCH The Dancing King 🕺 as His Majesty King Charles gets into the groove during a visit to @JW3London today. Keep calm, carry on and keep dancing 👇🏼 pic.twitter.com/KUrdjgoqGf

— Roya Nikkhah (@RoyaNikkhah) December 16, 2022