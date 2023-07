Βαλτιμόρη: Δύο νεκροί και 28 τραυματίες από «βροχή» πυροβολισμών σε υπαίθριο πάρτι

Δύο νεκροί και 28 τραυματίες , εκ των οποίων τρεις είναι σε κρίσιμη κατάσταση, είναι o απολογισμός των ομαδικών πυρών που ερρίφθησαν σε ανοιχτό πάρτι νωρίς σήμερα το πρωί (ώρα Ελλάδας) στην νότια Βαλτιμόρη, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, η οποία εξακολουθεί να αναζητεί τον δράστη. Με βάση την ανακοίνωση της αστυνομίας οι δύο νεκροί είναι ενήλικες, ένας άνδρας και μια γυναίκα, ωστόσο το CNN μετέδωσε ότι πρόκειται για ένα κορίτσι 18 ετών και ένα νεαρό άνδρα 20 ετών.

Από τους τραυματίες εννέα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Οι υπόλοιποι τραυματίες πήγαν μόνοι τους στα νοσοκομεία. Η 18χρονη σκοτώθηκε επί τόπου. Ο 20χρονος εξέπνευσε στο νοσοκομείο. Τέσσερις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε παιδιατρικό τμήμα του πανεπιστημιακού νοσοκομείου του Μέριλαντ.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα τοπική ώρα και όταν έφτασε στην περιοχή βρήκε την 18χρονη νεκρή και τους τραυματίες να έχουν πληγεί από από πυρά όπλου. Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας είπε ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες για υπόπτους ούτε για το κίνητρο των δραστών. Είπε επίσης ότι οι αστυνομικοί εργάζονται σε μια «πολύ μεγάλη σκηνή εγκλήματος».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το πάρτι γινόταν σε μια εργατική συνοικία της Βαλτιμόρης, το Μπρούκλιν, όπου τα παιδιά είχαν συγκεντρωθεί για να γιορτάσουν μια τοπική γιορτή, την Ημέρα του Μπρούκλιν». «Είναι μια γειτονιά που είχε τα προβλήματά της, αλλά μια γειτονιά που έχει δει κάποιους ανθρώπους σε αυτή την κοινότητα πραγματικά αποφασισμένους να τη δουν να πετυχαίνει και να βλέπουν τα πράγματα να αλλάζουν», είπε.

Ιδιαίτερα τόνισε όμως ακόμα ότι η τραγωδία «αναδεικνύει τις επιπτώσεις και την ανάγκη αντιμετώπισης της υπερβολικής εξάπλωσης των παράνομων όπλων στους δρόμους μας, όπως και τις επιπτώσεις που έχει η δυνατότητα να έχουν στα χέρια τους όπλα άνθρωποι που δεν θα έπρεπε να τα έχουν.»

Breaking: Baltimore Police confirm mass shooting here in Brooklyn. On scene, Acting Commissioner Rich Worley and Mayor Brandon Scott. @FOXBaltimore pic.twitter.com/hkyU8Up2TI — Alexa Ashwell (@AlexaAshwell) July 2, 2023

The ground where investigators are canvassing is littered with debris… mostly trash, broken glass, empty alcohol cans. pic.twitter.com/a60cxKqO2W — Rebecca Pryor (@RebeccaPryorTV) July 2, 2023

Among the debris… someone’s shoe. Seemingly left it behind when fleeing the scene. pic.twitter.com/xWIXaWbXiA — Rebecca Pryor (@RebeccaPryorTV) July 2, 2023