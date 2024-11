Βαλένθια: Ακόμη 52 άνθρωποι διασώθηκαν – Οργή για fake news, influencers θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Οι κάτοικοι των περιχώρων της Βαλένθιας συνεχίζουν να καθαρίζουν τα σπίτια και καταστήματα τους από τις πλημμύρες της 29ης Οκτωβρίου και διαμαρτύρονται έντονα για τα fake news που κυκλοφόρησαν τις πρώτες ώρες της τραγωδίας στα κοινωνικά δίκτυα και ενέτειναν περισσότερο το δράμα τους.

Όσα κυκλοφόρησαν τις ημέρες αυτές διαψεύστηκαν από τα ισπανικά ΜΜΕ και αρκετοί influencers θα κληθούν να λογοδοτήσουν στην Δικαιοσύνη.

Όπως αναφέρει το ΕΡΤnews, στην επίσημη ενημέρωση που δίνουν οι αρχές συνολικά 36.657 άνθρωποι διασώθηκαν από την πρώτη ημέρα της καταστροφής. Ο αριθμός των θανάτων παραμένει στους 219, από αυτούς οι 211 στην κοινότητα της Βαλένθια, επτά στην Καστίλλη-Λα Μάντσα και ένας στην Ανδαλουσία. Έχουν γίνει 208 νεκροψίες και 167 έχουν ταυτοποιηθεί, και 106 σοροί έχουν παραδοθεί σε συγγενείς, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση για την κατάσταση που δημοσίευσε η κυβέρνηση μέσω της ιστοσελίδας στην οποία προσφέρει επίσημα στοιχεία. Το τελευταίο 24ωρο, ομάδες έκτακτης ανάγκης διέσωσαν 52 άτομα, ανεβάζοντας σε 36.657 τον συνολικό αριθμό των διασώσεων που πραγματοποιήθηκαν από τις πλημμύρες της DANA.

Στην περιοχή παραμένουν περισσότεροι από 8.000 άνδρες του στρατού και πάνω από 4.000 προσωπικό της αστυνομίας. Εκτός από τον καθαρισμό συμμετέχουν επίσης και σε εργασίες αναζήτησης αγνοουμένων σε κάθε χωριό και πόλη. Επίσης κινητές μονάδες της αστυνομίας που βρίσκονται στην περιοχή εκδίδουν δωρεάν δελτία αστυνομικής ταυτότητας για όσους πολίτες τα έχασαν από τις πλημμύρες. Επίσης από τα συνολικά 57 κέντρα υγείας στην πληγείσα επαρχία της Βαλένθια, τα εννέα παραμένουν κλειστά με την υγειονομική περίθαλψη να παραπέμπεται σε άλλα σημεία, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που παρέχεται από το Υπουργείο Υγείας.

No pensé que diría esto pero con lo de Valencia me he dado cuenta de lo realmente NECESARIO que es la DIVULGACIÓN fehaciente en redes y otros medios.

No solo para calmar a la gente, sino porque es la ÚNICA forma que veo de amortiguar el alarmismo y las fake news. 🤦🏼‍♂️ pic.twitter.com/9KdoyVFnuv

— 𝙵𝚒𝚛𝚎 & 𝙳𝚞𝚝𝚢 🔥 (@DutyFire) November 6, 2024