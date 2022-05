Τζο Μπάιντεν: Συνάντησε τους γονείς δημοσιογράφου που απήχθη στη Συρία το 2012

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν συναντήθηκε τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο με τους γονείς του δημοσιογράφου Όστιν Τάις, ο οποίος απήχθη στη Συρία πριν από περίπου δέκα χρόνια.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ «επανέλαβε τη δέσμευσή του να συνεχίσει τις προσπάθειές του μέσω όλων των διαθέσιμων οδών ώστε να εξασφαλίσει πως ο Όστιν θα επιστρέψει επιτέλους (…) στην οικογένειά του», ανέφερε η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας Τζεν Ψάκι στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν βρίσκεται σε «συχνή» επαφή με τον Μαρκ και τη Ντέμπρα Τάις και θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για «να επιστρέψουν σπίτι τους ο Όστιν και οι άλλοι αμερικανοί όμηροι που κρατούνται παράνομα σε όλο τον κόσμο», πρόσθεσε.

CBS News’ @edokeefe asks WH Press Sec. Jen Psaki about Pres. Biden’s meeting today with the parents of Austin Tice, a freelance journalist and veteran who was abducted in Syria in 2012:

“We will continue to do everything we can to bring him, and as we do any American, home.” pic.twitter.com/mRoCF5889j

— CBS News (@CBSNews) May 2, 2022