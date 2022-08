Τζο Μπάιντεν: Καταδίκασε τη “βάναυση επίθεση” κατά του Σαλμάν Ρούσντι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, καταδίκασε σήμερα τη “βάναυση επίθεση” που σημειώθηκε την Παρασκευή, κατά του Βρετανοαμερικανού συγγραφέα Σαλμάν Ρούσντι, ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση μετά την επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε κατά τη διάρκεια ομιλίας στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης.

Ο Τζο Μπάιντεν, σε δήλωσή του, χαιρετίζει τον Ρούσντι για την άρνησή του “να εκφοβιστεί ή να φιμωθεί” και είπε με τη σύζυγό του Τζιλ Μπάιντεν “μαζί με όλους τους Αμερικανούς και τους λαούς όλου του κόσμου να προσευχηθούν για την υγεία του και την ανάρρωσή του”.

Statement from @POTUS on the attack on author Salman Rushdie: pic.twitter.com/6EgKF8sFVi

— The Lincoln Project (@ProjectLincoln) August 13, 2022