Τζίμι Κάρτερ: Κηδεύεται με τιμές στην Ουάσινγκτον – Παρόντες Τραμπ και πέντε πρώην πρόεδροι

Ο Τζίμι Κάρτερ, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ που κατά τη διάρκεια της θητείας του βρέθηκε αντιμέτωπος με την κρίση των ομήρων στο Ιράν και την κακή οικονομία, αλλά μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο είχε μια μακρά και θαυμαστή καριέρα, κηδεύεται σήμερα με τιμές στην Ουάσινγκτον.

Ο Δημοκρατικός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν θα εκφωνήσει τον επικήδειο για τον 39ο πρόεδρο ο οποίος απεβίωσε στις 29 Δεκεμβρίου, σε ηλικία 100 ετών. Στην τελετή θα παραβρεθεί και ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και οι πέντε εν ζωή πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ. Στη συνέχεια η σορός του Κάρτερ θα μεταφερθεί και θα ταφεί στην Τζόρτζια, την Πολιτεία όπου μεγάλωσε και ασχολήθηκε με την καλλιέργεια φιστικιών, προτού στραφεί στην πολιτική.

Funeral for US ‘Democracy’ oops Jimmy Carter – Rest In Peace end of an era https://t.co/HI2XIC2N5H — DayScribblerLA-NV-AZ-NY🌊☀️🩳 (@ScribblerLA2023) January 9, 2025

Δεκάδες χιλιάδες Αμερικανοί συνέρρευσαν τις τελευταίες δύο ημέρες στη Ροτόντα του Καπιτωλίου για να αποτίσουν φόρο τιμής στον Κάρτερ, ο οποίος βραβεύτηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 2002, για το ανθρωπιστικό του έργο.

Νωρίτερα σήμερα, το τιμητικό άγημα μετέφερε το φέρετρο, τυλιγμένο με την αμερικανική σημαία, από το Καπιτώλιο στον Εθνικό Καθεδρικό της Ουάσινγκτον.

Ορισμένοι είπαν ότι θαύμαζαν τον πρώην πρόεδρο και δάσκαλο σε κατηχητικό σχολείο των Βαπτιστών, ο οποίος έπαιξε σημαντικό ρόλο στις ειρηνευτικές συμφωνίες μεταξύ Αιγύπτου και Ισραήλ, για την ευγένειά του και όχι για τις κομματικές καταβολές του.

«Έχουμε φτάσει πολύ μακριά από το σημείο όπου ήταν ο Τζίμι Κάρτερ ως άνθρωπος και αυτό είναι κάπως λυπηρό», είπε η Ντόριαν ΝτεΧάαν, 67 ετών, η οποία πήγε στην Ουάσινγκτον από το Σούγκαρ Λόαφ της Νέας Υόρκης, μια απόσταση 440 χιλιομέτρων, για να αποχαιρετίσει τον πρώην πρόεδρο. «Ελπίζω ότι αυτό θα λειτουργήσει ως υπενθύμιση για κάποιους, ότι δεν γίνονται όλα για την ισχύ αλλά για τους ανθρώπους», πρόσθεσε.

HAPPENING NOW: State funeral for former president Jimmy Carter, part of National Day of Mourning, underway at @WNCathedral; WATCH @USATODAY LIVE: https://t.co/34lYxOfb2a #JimmyCarter pic.twitter.com/9zaZFIQMkG — Mark Albert (@malbertnews) January 9, 2025

Περιμένοντας μαζί με πολλούς άλλους έξω από το Καπιτώλιο, η Ντε Χάαν είπε ότι η κόρη της παντρεύτηκε ένα μέλος της οικογένειας της μικρότερης αδελφής του Κάρτερ και έτσι είχε την ευκαιρία να τον γνωρίσει από κοντά, στο Πλέινς της Τζόρτζια. «Είναι λυπηρό. Είναι το τέλος μιας εποχής και νομίζω ότι έχουμε χάσει την πίστη μας στην ανθρωπότητα, στην προεδρία μας», πρόσθεσε.

Στον Εθνικό Καθεδρικό Ναό τελέστηκαν παλαιότερα οι κηδείες του προκατόχου του Κάρτερ, του Τζέραλντ Φορντ, και του διαδόχου του, του Ρόναλντ Ρίγκαν. Ο Κάρτερ παραβρέθηκε και στις δύο και εκφώνησε τον επικήδειο στην κηδεία του Φορντ. Μάλιστα, είχε αστειευτεί τότε ότι άρεσε και στους δύο μια γελοιογραφία του περιοδικού New Yorker που εικόνιζε ένα αγοράκι να λέει στον πατέρα του: «Μπαμπά, όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω πρώην πρόεδρος».

Μετά την κηδεία, η σορός του Κάρτερ θα μεταφερθεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Πλέινς, όπου έζησε επί 44 χρόνια, μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο. Εκεί ήταν το «αρχηγείο» του διπλωματικού και ανθρωπιστικού έργου του.

The dual funerals Thursday conclude six days of national funeral rites for the 39th president who died Dec. 29 at the age of 100. https://t.co/e239jewQ7T — WGRZ (@WGRZ) January 9, 2025

Ο Κάρτερ έζησε περισσότερα χρόνια από οποιονδήποτε άλλον πρώην πρόεδρο. Την τελευταία διετία είχε σταματήσει τις θεραπείες και λάμβανε μόνο παρηγορητική αγωγή στο σπίτι του. Εμφανίστηκε για τελευταία φορά δημοσίως στην κηδεία της αγαπημένης συζύγου του, της Ρόζαλιν, τον Νοέμβριο του 2023.

Despite freezing temperatures in the nation’s capital, thousands have lined up to pay their respects. https://t.co/upQP8H0bxJ — KGNS News (@KGNSnews) January 9, 2025

Τον Αύγουστο, ο εγγονός του, ο Τζέισον Κάρτερ, είχε δηλώσει ότι ο παππούς του ανυπομονούσε να ψηφίσει την Κάμαλα Χάρις στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου – τις οποίες κέρδισε ο Τραμπ.

Ο Μπάιντεν, ο οποίος εκλεγόταν επί δεκαετίες στη Γερουσία των ΗΠΑ, ήταν ο πρώτος γερουσιαστής που είχε στηρίξει την υποψηφιότητα του Κάρτερ για την προεδρία.